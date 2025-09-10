“Me dijo que le apuntó en la cabeza”: el testimonio de la tía de una de las alumnas de la escuela de La Paz

Andrea Castro, tía de la alumna de 14 años que fue apuntada en la cabeza durante el episodio armado en la Escuela Marcelino Blanco, relató cómo vivieron la evacuación, el traslado al hospital y la conmoción en La Paz. La menor permanece internada pero evoluciona favorablemente.

Una de las familiares de la estudiante de 14 años que fue apuntada con un arma en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz relató cómo vivieron las horas más tensas del operativo policial que mantuvo en vilo a todo Mendoza. La menor permanece internada en el Hospital Arturo Illia con un cuadro de shock, aunque evoluciona favorablemente.

Andrea Castro, tía de la víctima, aseguró que su sobrina le contó que la adolescente armada le apuntó directamente a la cabeza dentro del colegio. “Se desmayó en mis brazos cuando la llevábamos al hospital. Ahora está consciente, pero sigue muy nerviosa”, señaló la mujer en diálogo con Canal 9.

Explicó que la adolescente “está internada, gracias a Dios está bien. Despertó y evoluciona favorablemente”. La familia espera los resultados de los estudios médicos para determinar si puede recibir el alta en las próximas horas.

La mujer relató que se enteró del episodio mientras trabajaba, cuando recibió un llamado de emergencia: “Me avisaron que había una nena con un arma adentro de la escuela. Tengo a mi hijo también en el mismo establecimiento. Fuimos corriendo y vimos la evacuación de alumnos y docentes”.

La agresora, de 14 años, ingresó al colegio con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y al piso y se atrincheró durante más de cinco horas, hasta que el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) logró que entregara el arma sin herir a nadie.

Andrea Castro mencionó que su hijo y otros alumnos escucharon a la adolescente armada nombrar a docentes y compañeros mientras estaba atrincherada, en posible referencia a episodios previos de acoso escolar (bullying). “Antes de juzgar, hay que entender qué le pasó para llegar a esto. Era una chica muy tranquila, callada, no se metía con nadie”, reflexionó.

La familia destacó la importancia de reforzar la salud mental en los colegios y de acompañar a las víctimas: “Esto fue una desgracia con suerte. Lo importante es que no hubo heridos”.

La Escuela Marcelino Blanco retomará la actividad con una jornada de reflexión y presencia de equipos interdisciplinarios de salud y educación para atender a estudiantes, docentes y familias. Mientras tanto, la menor que portaba el arma se encuentra bajo evaluación profesional, y la Justicia Penal de Menores investiga el caso para determinar responsabilidades.