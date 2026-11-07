El papa León XIV celebró su primera misa en Uruguay ante 40.000 fieles: “¡Hasta Roma ha llegado el mate!”

Unas 40.000 personas participaron de la misa que el Papa celebró en Paysandú, donde destacó las tradiciones uruguayas y recordó la figura del beato Jacinto Vera. También habló sobre la importancia de construir vínculos entre las comunidades.

El papa León XIV encabezó este sábado una multitudinaria misa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, como parte del segundo día de su visita al país. Según las autoridades locales, alrededor de 40.000 fieles se acercaron para participar de la celebración religiosa.

La convocatoria también generó comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la cantidad de asistentes y consideraron que había poca presencia de público para un encuentro encabezado por el Pontífice. Otros, en cambio, defendieron la participación y señalaron que Uruguay es uno de los países más secularizados de América Latina, además de recordar que la celebración se realizó fuera de Montevideo.

Entre los mensajes se leyeron expresiones como “qué tristeza que haya tan poca gente” y “sorprendida de la poca gente que hay realmente“. Frente a esas opiniones, otros usuarios cuestionaron que la convocatoria se midiera en términos de competencia: “Aunque fuera solo uno, es suficiente“, señalaron.

Durante su homilía, León XIV tomó como referencia el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con la ciudad argentina de Colón a través del río Uruguay.

A partir de esa imagen, transmitió un mensaje sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas y las comunidades.

“En esta ciudad de Paysandú se encuentra el puente internacional Artigas, que atraviesa el río y une dos países. No es difícil de imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación. Qué importante es ser constructores de puentes, es la vocación a la que todos estamos llamados. Unir“, expresó.

La referencia tuvo un significado especial en una ciudad fronteriza, ubicada a unos 400 kilómetros de Montevideo y con una conexión directa con la Argentina.

Uno de los momentos más particulares de la celebración llegó cuando el Papa mencionó una de las tradiciones más arraigadas de Uruguay y también de Argentina: el mate.

“¡Hasta Roma ha llegado el mate!“, expresó el Pontífice, antes de destacar el valor de esta costumbre como una forma de encuentro y de compartir.

“Es un signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. El mate nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen. Es signo de integración, de valores comunes. Es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras“, sostuvo.

También hizo referencia a los momentos en que el mate acompaña la soledad y la reflexión personal.

“Pienso también en los mates que se toman cuando se está solo, que acompañan un momento de silencio, de oración. En uno de esos espacios de soledad, cuántas veces le habrán confiado a Dios sus deseos, sus preocupaciones“, agregó.

Otro de los ejes de la homilía fue el recuerdo de Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo y una figura central de la historia de la Iglesia católica uruguaya. Fue beatificado por el papa Francisco en 2023.

León XIV destacó su entrega a la misión pastoral y su disposición para recorrer el territorio, incluso frente a las dificultades que implicaban las distancias y las condiciones de los caminos.

“Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios“, señaló.

El Pontífice recordó que Vera visitaba a los enfermos a caballo, sin importar las distancias, los peligros o las inclemencias del tiempo. Por esa entrega, lo evocó como el “obispo gaucho”, que “recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes”.

También recordó su actuación durante la defensa de Paysandú, en 1864, cuando la ciudad fue sitiada. En aquel contexto, Vera se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la localidad, para asistir a refugiados y heridos de ambos bandos.

Después de la misa en Paysandú, León XIV continuará su visita en Montevideo, donde tiene previstas tres actividades durante la jornada.Su agenda incluye una visita al barrio Casavalle, una actividad en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y un encuentro en el Estadio Centenario.La recorrida forma parte de su visita al país, en la que combina encuentros con la comunidad religiosa, actividades institucionales y mensajes vinculados con la integración y la vida social. </p> <p> </p> <p> </p> <p>

Después de la misa en Paysandú, León XIV continuará su visita en Montevideo, donde tiene previstas tres actividades durante la jornada.

Su agenda incluye una visita al barrio Casavalle, una actividad en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y un encuentro en el Estadio Centenario.

La recorrida forma parte de su visita al país, en la que combina encuentros con la comunidad religiosa, actividades institucionales y mensajes vinculados con la integración y la vida social.

El minuto a minuto de la visita del papa