El hombre vuelve a la Luna tras más de 50 años: dónde y a qué hora ver el lanzamiento del Artemis II

La NASA inicia una nueva etapa en la exploración espacial con la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar desde 1972. El despegue podrá seguirse en vivo desde Argentina y marca el comienzo del proyecto para instalar la primera colonia humana en la superficie lunar.

Este miércoles 1 de abril de 2026, la NASA dará inicio a una misión que quedará en la historia. Se trata de Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar en más de cinco décadas. El lanzamiento está previsto para las 18:24 hora local en Cabo Cañaveral (19:24 en Argentina) y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma NASA+ y del canal oficial de YouTube de la agencia espacial, con transmisión en español.

La misión tendrá una duración de diez días y llevará a cuatro astronautas a rodear la Luna en una trayectoria de “retorno libre”. Aunque no habrá alunizaje, el objetivo es probar los sistemas de la nave Orion y del cohete SLS, paso indispensable para garantizar la seguridad de futuras expediciones que sí descenderán en la superficie lunar.

La última vez que la humanidad llegó a la Luna fue en 1972, con la misión Apolo 17. Desde entonces, ningún ser humano volvió a viajar tan lejos. Artemis II marca el regreso al entorno lunar y abre la puerta a una nueva era de exploración. La tripulación está integrada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (primer astronauta afrodescendiente en viajar hacia la Luna), Christina Koch (primera mujer en hacerlo) y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Uno de los apartados más ambiciosos del programa Artemis es la creación de una colonia lunar permanente. Artemis II es apenas el ensayo general, pero servirá para validar sistemas y preparar el terreno para Artemis III (2027) y Artemis IV (2028), que llevarán astronautas a la superficie y comenzarán la construcción de una base científica estable. El objetivo es que la Luna se convierta en un laboratorio y plataforma de lanzamiento hacia Marte, consolidando una presencia humana sostenible fuera de la Tierra.

To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure. – Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones

– Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026



Argentina también tendrá un rol en esta misión con el microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE. Su función será medir radiación, validar sistemas electrónicos y analizar señales de navegación en condiciones extremas. Se comunicará con estaciones en Tierra del Fuego y Córdoba, convirtiendo al país en el único latinoamericano presente en este proyecto.

“Este vuelo es el primer paso para que la humanidad vuelva a explorar más allá de la órbita terrestre baja. Es un honor liderar esta tripulación hacia la Luna”, afirmó Reid Wiseman, comandante de Artemis II. Por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson, destacó: “Artemis II es el ensayo general para regresar a la superficie lunar. Estamos construyendo el camino hacia una presencia humana sostenible en la Luna y, eventualmente, hacia Marte”.

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