Desesperado pedido de ayuda de un futbolista argentino en Venezuela tras los terremotos: busca a su esposa y a sus dos hijos

El defensor argentino Lucas Trejo perdió contacto con su esposa y sus dos hijos tras los terremotos que sacudieron Venezuela y denunció que el edificio donde vivían en Playa Grande se derrumbó. Su desesperado pedido de ayuda se viralizó en medio de la tragedia.

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa horas dramáticas en Venezuela, donde dos terremotos de gran magnitud sacudieron al país y dejaron un saldo devastador. El jugador, que actualmente vive y trabaja allí, lanzó un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos, con quienes perdió contacto este miércoles por la tarde, en medio del desastre.

Trejo, defensor de 38 años y actual integrante del Club Sport Marítimo, contó a través de sus redes sociales que el edificio donde vive su familia en Playa Grande, en el estado de La Guaira, se derrumbó tras los sismos. Desde entonces, no pudo volver a comunicarse con ellos y desconoce si estaban en el lugar al momento del colapso.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el futbolista en una historia de Instagram, junto a una foto de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos menores, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

La angustia de Lucas Trejo en medio del desastre

Al momento de los terremotos, el jugador se encontraba en Caracas junto al plantel de Marítimo, ya que su equipo debía disputar un partido por la copa local frente a Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte. Mientras tanto, su familia estaba en Playa Grande, una de las zonas costeras más afectadas por el desastre natural.

El mensaje de Trejo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde hinchas, periodistas, clubes y usuarios comenzaron a compartir la publicación para colaborar con la búsqueda de sus seres queridos, en medio de la conmoción que atraviesa Venezuela.

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Dos terremotos devastaron Venezuela

Según los reportes oficiales, Venezuela fue sacudida este miércoles por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que provocaron el colapso de edificios, graves daños en la infraestructura, interrupciones de servicios y un amplio operativo de rescate.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el desastre dejó al menos 164 muertos y casi mil heridos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar con el correr de las horas a medida que continúan las tareas de rescate.

La Guaira fue declarada zona de desastre y es uno de los puntos más golpeados por el doble sismo. En Playa Grande, la situación es crítica por la cantidad de edificios colapsados, las fallas en las comunicaciones y las complejas condiciones en las que trabajan los equipos de rescate.

Cómo fueron los sismos

El primero de los terremotos ocurrió a las 18.04 (hora local) y tuvo una magnitud de 7,2, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Apenas un minuto después se registró un segundo sismo, aún más fuerte, de magnitud 7,5, considerado el más potente que impactó en Venezuela desde 1900.

Rodríguez señaló que el Gobierno ya coordinó con la ONU la llegada de rescatistas especializados para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y confirmó que también se están trasladando brigadas desde otros estados del país para reforzar las tareas en La Guaira y en la Gran Caracas.

Además, los temblores afectaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que presta servicio a la capital venezolana y debió cerrar.

Ayuda internacional para Venezuela

Tras el desastre, distintos países manifestaron su solidaridad y ofrecieron asistencia. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, además de varios gobiernos de América Latina.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que Washington desplegará equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria para asistir a Venezuela ante la tragedia.

Mientras continúan las tareas entre los escombros, el caso de Lucas Trejo se convirtió en uno de los rostros más conmovedores del drama que vive el país. Su pedido de ayuda se multiplica en redes sociales, con la esperanza de encontrar a su familia sana y salva.