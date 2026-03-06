Conflicto en Medio Oriente: una ex virreina de la Vendimia quedó varada en el aeropuerto de Dubai

Una ex virreina nacional de la Vendimia quedó varada en Dubái en medio del conflicto bélico en Medio Oriente y la suspensión de vuelos internacionales. Se trata de María de los Ángeles Escudero, quien relató que decenas de familias argentinas no pueden regresar al país y buscan alternativas para salir de la región.

Una ex virreina nacional de la Vendimia vive momentos de incertidumbre en medio del conflicto en Medio Oriente. Se trata de María de los Ángeles Escudero, quien representó a Rivadavia y fue Virreina Nacional de la Vendimia 1998. La mendocina se encuentra varada en Dubái junto a su familia luego de la suspensión de vuelos internacionales provocada por la escalada bélica en la región.

La mujer recurrió a las redes sociales para contar su situación y pedir ayuda para poder regresar al país, ya que el cierre parcial del espacio aéreo y las restricciones en los aeropuertos complicaron el retorno de decenas de turistas.

Escudero había viajado a Dubái con su familia por vacaciones y tenía previsto regresar a Argentina el 2 de marzo. Sin embargo, el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán cambió completamente el panorama.

Según relató, el sábado comenzaron a observar bombardeos y misiles en el cielo, lo que encendió las alarmas entre los turistas que se encontraban en la ciudad. Horas después recibieron la confirmación de que los vuelos internacionales habían sido suspendidos, lo que dejó a numerosos argentinos sin posibilidad de regresar.

La ex soberana vendimial contó que el momento fue impactante: mientras estaban en la playa comenzaron a ver destellos en el cielo producto del sistema de defensa aérea, que interceptaba los misiles.

Decenas de familias argentinas quedaron atrapadas

Escudero explicó que no se trata de un caso aislado. En el grupo con el que viaja hay al menos 26 familias argentinas, mientras que en otros contingentes la cifra ascendería a 86 familias que permanecen en la zona sin poder regresar.

Durante varios días permanecieron alojados en un hotel en Dubái a la espera de novedades sobre la reanudación de los vuelos. Sin embargo, ante la falta de certezas decidieron buscar alternativas para salir de la región.

En ese contexto, la mendocina relató que viajaron más de 800 kilómetros en colectivo hasta Omán, desde donde intentarán tomar un vuelo hacia Estambul, uno de los pocos destinos que mantiene conexiones activas.

En su testimonio, la ex Virreina Nacional de la Vendimia 1998 también manifestó su preocupación por la situación económica que enfrentan los turistas que quedaron varados. Según explicó, muchos están utilizando sus ahorros para poder sostener la estadía, ya que las reprogramaciones de vuelos son limitadas y los gastos continúan acumulándose. Además, aseguró que se comunicaron con representantes diplomáticos argentinos en la región, aunque hasta el momento no recibieron una solución concreta. “Nos sentimos muy desamparados. Somos ciudadanos que trabajamos y pagamos impuestos, y en un momento crítico no tuvimos una respuesta”, expresó.

Escalada militar en Medio Oriente

El episodio ocurre en medio de una creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Israel intensificara ataques aéreos contra posiciones vinculadas al régimen iraní y objetivos del grupo Hezbollah en el Líbano.

De acuerdo con informes militares, decenas de aviones de combate israelíes participaron en operativos contra instalaciones estratégicas, mientras que el conflicto continúa expandiéndose en la región.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el objetivo es desmantelar la estructura de poder iraní, aunque descartó por el momento el envío de tropas terrestres.

La escalada militar generó cancelaciones y restricciones en el tráfico aéreo internacional, lo que afecta a miles de pasajeros en distintos aeropuertos del mundo.