Conflicto en Medio Oriente: Javier Milei elevó el nivel de seguridad a “ALTO” tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Tras la escalada bélica en Medio Oriente, el Ejecutivo activó protocolos preventivos y dispuso un refuerzo de la seguridad en todo el territorio nacional, incluyendo sedes diplomáticas y puntos de ingreso y egreso al país.

Tras el ataque militar realizado en conjunto por Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno argentino decidió elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional y activar protocolos especiales en fronteras y objetivos sensibles.

La ofensiva se produjo durante la madrugada del sábado y alcanzó varias ciudades iraníes, incluida la capital, Teherán. Según informaron autoridades israelíes, la operación tuvo como objetivo neutralizar amenazas consideradas “inminentes”.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en el Golfo, entre ellas objetivos en Abu Dabi, Catar y Baréin.

🎥 شهادت ۴۰ دانش‌آموز در حملۀ موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک دبستان دخترانه فرماندار مینابِ هرمزگان: در حملات امروز رژیم صهیونیستی به شهرستان میناب یک دبستان دخترانه هدف قرار گرفت و تاکنون ۴۰ نفر از دانش‌آموزان به شهادت رسیده‌اند و ده‌ها نفر نیز مجروح هستند. https://t.co/4bedxT2xQ6 pic.twitter.com/0wOGKTjena — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 28, 2026

Horas después de los hechos, desde la Casa Rosada confirmaron la activación de un protocolo automático previsto para conflictos internacionales de gran magnitud.

El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el país. La medida alcanza a infraestructura crítica, objetivos sensibles y representaciones diplomáticas extranjeras.

El comunicado oficial indicó que el refuerzo tiene como finalidad “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

El esquema contempla una coordinación entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales.

Entre las medidas adoptadas se incluyen:

Refuerzo de controles en ingresos y egresos del país.

de controles en ingresos y egresos del país. Mayor trazabilidad de movimientos transfronterizos.

de movimientos transfronterizos. Revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. Incremento de la custodia en sedes diplomáticas y objetivos estratégicos.

Además, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo constante de la evolución del conflicto en cooperación con agencias internacionales.