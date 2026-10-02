Como en Terminator: Los robots viejos se lanzan al fuego y preocupa el futuro de la Inteligencia Artificial

La compañía tecnológica Figure llevó a cabo en Finlandia una operación inédita: entrenó a sus modelos F.02 para lanzarse de manera autónoma a un horno de fundición. La acción mezcla innovación, marketing y polémicas sobre seguridad.

La noticia parece sacada de un guion de Hollywood, pero ocurrió en Europa. La firma Figure AI, con sede en California, decidió dar un final espectacular a sus robots humanoides F.02, que habían quedado obsoletos tras colaborar en la producción de más de 30.000 vehículos en la planta de BMW en Spartanburg, Estados Unidos.

La empresa entrenó a las unidades para ejecutar saltos precisos hacia un horno de acero fundido en Imatra, Finlandia, replicando la icónica escena de Terminator 2. El resultado fue registrado en un video promocional que ya circula en redes y medios especializados, con la participación del propio Arnold Schwarzenegger, quien sugirió la idea y aparece como figura central del proyecto.

Marketing y cultura pop

La iniciativa no solo marca la transición hacia el nuevo modelo F.04, sino que también refuerza la conexión entre robótica y cultura popular. El guiño a Terminator funciona como estrategia de posicionamiento global y como recurso de comunicación disruptiva.

Además, la compañía anunció que comercializará objetos conmemorativos fabricados con el metal resultante de los robots fundidos, transformando la autodestrucción en un producto de consumo.

Debate abierto

El espectáculo abre interrogantes sobre la ética tecnológica y la teatralización de la “muerte” de máquinas obsoletas. Mientras algunos celebran la creatividad del proyecto, otros advierten sobre los riesgos industriales y la percepción pública de entrenar robots para autodestruirse.

La acción se da en un contexto en el que Figure enfrenta demandas por la seguridad de sus robots domésticos, acusados de potenciales fallas que podrían provocar lesiones graves.

La autodestrucción de los F.02 se convierte así en un cruce singular entre innovación tecnológica, marketing disruptivo y cultura pop, dejando abierta la discusión sobre hasta dónde puede llegar la industria para captar la atención global.