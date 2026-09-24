Cambio histórico en los Testigos de Jehová: qué modificaron sobre las transfusiones de sangre

La organización anunció una modificación sobre los glóbulos rojos, blancos, plasma y plaquetas, cuya transfusión quedará a criterio de cada creyente.

Durante décadas, recibir una transfusión de sangre fue una decisión especialmente compleja para los Testigos de Jehová. Su interpretación de la Biblia llevó a la organización religiosa a establecer una postura estricta frente a la sangre, incluso cuando un tratamiento médico podía requerirla.

Esa posición acaba de cambiar. A partir de ahora, los Testigos de Jehová anunciaron que sus fieles podrán decidir de manera individual si aceptan o donan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas.

Lo que cambió es el criterio aplicado a los cuatro componentes principales de la sangre: con esta modificación, la decisión sobre recibirlos o donarlos queda en manos de cada creyente y de su propia conciencia.

Los Testigos de Jehová interpretan determinados pasajes bíblicos como un mandato de abstenerse de la sangre. A partir de esa interpretación, desde 1945 estableció una prohibición respecto de las transfusiones de sangre.

La cuestión adquirió especial complejidad en el ámbito médico. Un paciente podía necesitar una transfusión durante una cirugía o ante una situación de emergencia, mientras que sus creencias religiosas le impedían aceptarla. Cuando se trataba de menores de edad, además, podían entrar en conflicto la decisión de los padres, la indicación de los médicos y la obligación de preservar la salud del niño.

Con el tiempo, la organización fue realizando modificaciones sobre distintos aspectos relacionados con la sangre. Entre ellas, dejó determinadas decisiones vinculadas con las fracciones sanguíneas y con el uso de la propia sangre del paciente en manos de la conciencia individual.

El cambio fue anunciado por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová y comunicado internacionalmente por la organización. Según su explicación, cada fiel debe tomar estas decisiones de acuerdo con su conciencia y con su deseo de mantener una relación acorde con sus creencias religiosas.

La nueva postura adquiere particular relevancia si se tienen en cuenta los conflictos que durante años provocó la negativa a recibir sangre en el ámbito médico.

En Mendoza hubo casos en los que pacientes Testigos de Jehová recurrieron a la Justicia para poder acceder a tratamientos bajo condiciones compatibles con sus creencias.

Uno de ellos ocurrió en 2010. Una afiliada de OSEP necesitaba someterse a una intervención compleja y solicitó que se realizara sin transfusiones de sangre. La obra social rechazó el pedido y la mujer terminó trasladándose a otra provincia para poder realizar la operación. El caso llegó a la Justicia y el fallo terminó permitiendo que la paciente pudiera acceder a la intervención en las condiciones que había solicitado.

En 2017, un bebé que permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Notti necesitaba una transfusión de sangre. Sus padres, que eran Testigos de Jehová, se negaban a autorizarla por sus creencias religiosas. Ante el estado de salud del bebé, los médicos recurrieron a la Justicia. Una jueza autorizó finalmente la transfusión al considerar que era necesaria para preservar la salud del niño.

Ahora, la organización modifica una parte de esa postura histórica. Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas pasan a ser una decisión personal de cada fiel.