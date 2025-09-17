Zonda este miércoles en Mendoza: ¿la máxima llega a 30?

Defensa Civil Mendoza anunció que este miércoles se viene una jornada muy calurosa en la provincia marcada por la presencia de viento Zonda en altura.

Defensa Civil Mendoza informó que este miércoles será una jornada muy calurosa en la provincia influenciada por la presencia del viento Zonda que soplará en altura. Por este motivo, la máxima llegará a los 30 grados.

¿Cómo estará este miércoles 17-09-2025?

Este miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

¿Qué pasa con el viento Zonda?

El viento Zonda comenzará desde las 13 hasta las 19 afectando cordillera Sur y Sur de Malargüe, con intensidad débil. Resto de la provincia con viento calmo.

Amanece con nubosidad en zona Sur. Después de las 14:00, nubosidad en toda la franja Este provincial, sin precipitaciones.

El jueves soplará viento Zonda desde las 11 en cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe y Sur de Malargüe desde las 13:00, con velocidades promedio de 40 kilómetros por hora. También afectaría Valle de Uspallata con menor intensidad. Se prolongaría hasta las 22.

Jueves 18-09-2025

El jueves habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Inestable hacia la noche.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Viernes 19-09-2025

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Inestable en cordillera

Máxima: 24°C | Mínima: 16°C

Sábado 20-09-2025

El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C