Zonda en Mendoza: ¿qué pasa con las clases de este jueves para el turno tarde?

La Dirección General de Escuelas decidió no suspender las clases presenciales en el turno tarde de este jueves 21 de agosto en toda la provincia, ante la alerta por viento Zonda.

A pesar de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza informó que las clases se mantienen con normalidad en el turno tarde de este jueves 21 de agosto en todos los niveles y modalidades educativas.

La decisión se tomó tras evaluar los reportes de Defensa Civil y el comportamiento del viento Zonda, que si bien se espera con ráfagas moderadas en el llano, no alcanza niveles críticos que ameriten la suspensión.

¿Qué se sabe del Zonda este jueves?

El fenómeno se hará sentir desde las 16 horas, con ráfagas entre 35 y 50 km/h, y picos puntuales de hasta 75 km/h.

Afectará principalmente zonas de precordillera, Gran Mendoza y el este provincial.

Se prevé ascenso de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad en algunos sectores.

Recomendaciones para estudiantes y docentes

Aunque las clases continúan, se recomienda:

Evitar esfuerzos físicos prolongados

Mantener hidratación y ambientes húmedos

No exponerse al polvo suspendido ni al sol directo

Extremar precauciones en el traslado escolar

La DGE aclaró que cualquier cambio será informado por canales oficiales, y que las escuelas deben aplicar los protocolos de contingencia si las condiciones se agravan en zonas puntuales.

¿Cómo estará este jueves 21-08-2025?

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C

¿Qué dice la Alera Amarilla por Zonda?

La Alerta Amarilla señala que el área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

¿Dónde se sentirá el viento caliente?

El viento caliente se sentirá en toda la provincia.

¿A qué hora comenzará a soplar viento caliente?

El viento caliente comenzará a soplar por la tarde, cerca de las 16.