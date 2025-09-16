Zonda en Mendoza: ¿cuándo y dónde se sentiría esta semana?

El viento Zonda se hará sentir esta semana en sectores del Sur mendocino y zonas cordilleranas, con intensidad moderada y temperaturas elevadas. Aunque no afectaría el llano, se recomienda precaución en áreas rurales y de montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la presencia de viento Zonda en sectores específicos de la provincia de Mendoza, con impacto moderado en zonas cordilleranas y temperaturas elevadas en el llano. Si bien el fenómeno no se extendería a todo el territorio, se recomienda precaución en las áreas afectadas.

Miércoles 17: Zonda débil en el Sur provincial

Durante la jornada de mañana, se espera viento Zonda de baja intensidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, exclusivamente en la cordillera Sur y el Sur de Malargüe. En el resto de la provincia, las condiciones se mantendrán calmas, sin presencia de viento significativo.

La nubosidad será variable: se registrará cielo nublado en la zona Sur durante la mañana, y a partir de las 14:00 horas se extenderá hacia la franja Este, sin probabilidades de precipitaciones. En Alta Montaña, el cielo estará seminublado en el sector Sur, mientras que el resto se mantendrá despejado.

Las temperaturas en el llano marcarán una máxima de 26°C. Las mínimas oscilarán entre los 4°C en Malargüe y Valle de Uco, 10°C en la zona Sur y 11°C en el Norte-Este provincial.

Jueves 18: Zonda más intenso y prolongado

Como anticipo, se prevé un nuevo episodio de viento Zonda para el jueves 18 de septiembre. El fenómeno comenzaría a las 11:00 horas en la cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe y su zona Sur desde las 13:00, con velocidades promedio de 40 km/h. También podría sentirse en el Valle de Uspallata, aunque con menor intensidad.

El evento se prolongaría hasta las 22:00 horas, acompañado por una temperatura máxima estimada de 28°C en el llano.

Recomendaciones

Aunque el Zonda previsto para esta semana no alcanzaría zonas urbanas densamente pobladas, se recomienda a los habitantes de áreas cordilleranas y rurales del Sur provincial mantenerse informados, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles cambios en la visibilidad o la calidad del aire.