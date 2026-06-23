YPF y McDonald’s anunciaron un acuerdo para abrir locales en estaciones de servicio

La petrolera estatal y la cadena de comida rápida firmaron una alianza estratégica para instalar restaurantes en distintos puntos del país. El proyecto contempla varios formatos de locales y busca ampliar la oferta de servicios para los clientes.

YPF y McDonald’s anunciaron una alianza estratégica que promete cambiar la experiencia de quienes utilizan las estaciones de servicio en Argentina.

El acuerdo permitirá la apertura de restaurantes de la reconocida cadena de hamburguesas dentro de la red de estaciones de la petrolera estatal, con el objetivo de ofrecer más servicios y comodidades a los clientes.

La iniciativa fue formalizada en la Torre YPF, ubicada en Puerto Madero, donde firmaron el convenio Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados, la compañía responsable de operar McDonald’s en Argentina y gran parte de América Latina.

El proyecto contempla tres formatos diferentes para adaptarse a las características de cada estación de servicio y de cada región del país.

El primero es el modelo independiente o “Freestanding”, donde el restaurante funcionará en una construcción separada dentro del predio y podrá incluir servicio de AutoMac.

La segunda opción será un formato integrado con salón compartido, en el que McDonald’s y la tienda de YPF compartirán espacios de atención y mesas para los clientes. Este esquema también podrá contar con Drive Thru.

Finalmente, habrá una modalidad integrada sin salón compartido, donde ambas marcas funcionarán dentro de la misma construcción, aunque con áreas diferenciadas para cada una.

Desde YPF destacaron que la alianza forma parte de un plan más amplio para modernizar su red de estaciones y ampliar los servicios disponibles para los usuarios.

“Es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país“, afirmó Horacio Marín durante la presentación del acuerdo.

Según explicó el directivo, la incorporación de la cadena gastronómica busca elevar la experiencia de quienes utilizan las estaciones, especialmente en rutas y zonas estratégicas del territorio nacional.

Para Arcos Dorados, la alianza representa una oportunidad de crecimiento que permitirá acercar la marca a localidades donde actualmente no tiene presencia.

Woods Staton destacó que el anuncio se produce en un año especial para la compañía, que celebra cuatro décadas de actividad en Argentina. Además, señaló que la combinación de dos marcas con fuerte presencia en el país abre nuevas posibilidades de expansión y desarrollo.

La empresa también remarcó que el desembarco en nuevas ubicaciones contribuirá a la generación de empleo y al fortalecimiento de las economías locales donde se instalen los futuros restaurantes.

La llegada de McDonald’s se suma a otras iniciativas impulsadas recientemente por YPF para renovar su red de estaciones. Entre ellas se encuentran la apertura de formatos diferenciados como una estación YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta.