“Yo vengo a votar por mi país, por mi patria”: Irene de 86 años fue a sufragar con su amor de hace 70 años y conmovió a todos

Irene y Luis, ambos de 86 años y con 70 de amor compartido, llegaron del brazo a la escuela Lemos para cumplir con su deber cívico. “Votamos con esperanza”, dijeron al emitir su sufragio en una emotiva postal de la jornada electoral.

En medio de la jornada electoral, una tierna postal se robó todas las miradas en la Escuela Lemos de Mendoza. Allí, Irene Comandone y Luis, ambos de 86 años, llegaron caminando del brazo, con paso lento pero firme, para cumplir con su deber cívico. Llevan 70 años juntos y no quisieron perderse la oportunidad de participar una vez más en una elección nacional, tal como lo han hecho a lo largo de toda su vida.

“Yo vengo a votar por mi país, por mi patria”, dijo Irene, con una mezcla de emoción y orgullo. “Pienso que estoy apoyando algo, que sea para mi país. Es un derecho y un deber, un derecho que hay que cuidar ejerciéndolo”, agregó, mirando con ternura a su esposo.

Luis, por su parte, recordó cómo se conocieron cuando tenían apenas 15 o 16 años, “en una fiesta, en los tiempos de secundaria”. Desde entonces, no se separaron más. “Estamos juntos hace muchos años y siempre andamos los dos. Espero que sigamos unos años más y podamos ver al país salir adelante”, expresó.

Consultado sobre qué siente al votar junto a su “novia de toda la vida”, respondió con una frase que conmovió a todos: “Es una alegría, un apoyo… el bastoncito de toda la vida”.

El periodista Sebastián Di Lello, quien registró el momento, destacó que la pareja “transmite un mensaje de esperanza, fe en el país y amor por la democracia”. En una jornada marcada por la votación y los debates políticos, Irene y Luis recordaron con su ejemplo la importancia de ejercer el voto con compromiso, esperanza y amor.