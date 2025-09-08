¿Vuelve el Zonda a Mendoza?

Contingencias Climáticas informó que durante los primeros días de la semana circulará viento Zonda en la precordillera y Sur de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta semana soplará viento Zonda en algunos sectores de la provincia.

Viento Zonda: ¿cómo estará este lunes?

Este lunes habrá Zonda leve en toda la precordillera. Desde las 11 se puede registrar en Malargüe, extendiéndose hacia el Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco desde las 15 y hasta las 21.

Circulación de viento leve del sur, desde las 11 hasta las 19 afectando zona Este, zona Sur, zona Norte y probablemente Gran Mendoza.

Amanece seminublado en zona Sur y Este. Despejado desde las 10 – 11. Retorno de nubosidad parcial en zona Sur desde las 15.

Máxima: 20°

Mínima: 3°

¿Cómo está este martes?

El martes habrá viento Zonda leve desde temprano en precordillera. Desde las 13:00 en Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 km/h. Puede afectar levemente Valle de Uspallata. Hasta las 21:00.

Viento norte desde las 11:00 hasta medianoche, afectando principalmente franja Este provincial (zonas Norte y Sur), persistiendo en La Paz hasta la madrugada del Miércoles

Máxima: 24°C

Mínima: 3°C

¿Cómo estará este miércoles?

El miércoles habrá viento Zonda desde la madrugada en precordillera, extendiéndose a Malargüe, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza desde las 05:00.

Ingreso de frente frío con viento sur importante (45-50 km/h) desde las 09:00 en zona Sur, alcanzando zona Norte, Este y Gran Mendoza a las 11:00, persistiendo hasta las 20:00-21:00.