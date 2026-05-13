Volvió a aumentar la nafta en Mendoza: la súper ya supera los $2.050 en estaciones de YPF

La petrolera estatal aplicó nuevos ajustes en sus combustibles y se espera que otras compañías también actualicen sus pizarras. En lo que va de mayo, la nafta súper acumuló varias subas y crece la preocupación por el impacto en el bolsillo.

Las estaciones de servicio de YPF amanecieron este miércoles con nuevos aumentos en los combustibles y la nafta súper volvió a registrar una suba en Mendoza. El litro pasó a costar más de $2.050, luego de un incremento de $5 aplicado durante las primeras horas del día. La actualización se suma a otros ajustes realizados durante mayo y refuerza la preocupación de automovilistas, trabajadores y comerciantes por el impacto que los combustibles tienen sobre el costo de vida y la inflación.

Cómo quedaron los precios de los combustibles en YPF

Con las nuevas modificaciones, los precios en las estaciones de servicio de YPF quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2052

$2052 Nafta Infinia: $2237

$2237 Diesel 500: $2191

$2191 Infinia Diesel: $2280

Mientras tanto, otras petroleras como Shell y Axion todavía mantenían durante la mañana los valores anteriores, aunque en el sector no descartan nuevas actualizaciones a lo largo de la jornada.

Las subas de mayo ya acumulan varios incrementos

El aumento de este miércoles no fue el único del mes. Desde principios de mayo los combustibles vienen registrando microajustes vinculados a la actualización parcial de impuestos y a la liberación gradual de precios.

El 5 de mayo la nafta súper había registrado un aumento promedio de $8 por litro, mientras que dos días después volvió a actualizarse hasta llegar a los $2.040. Ahora, con la nueva suba aplicada por YPF, el combustible ya supera los $2.050 en Mendoza y en algunas estaciones privadas los valores son incluso mayores.

Qué explican desde el sector petrolero

Desde las empresas sostienen que los ajustes responden al atraso acumulado en los precios de los combustibles y al fin del esquema de congelamiento que regía parcialmente sobre el sector.

Según indicaron, las petroleras aseguran que todavía existe una diferencia de entre el 15% y el 20% respecto de los costos reales, por lo que no descartan nuevos movimientos en las pizarras. Además, el contexto internacional también influye sobre los precios, especialmente por la volatilidad del petróleo y las tensiones geopolíticas que afectan el mercado energético.

La nueva suba volvió a generar malestar entre conductores y trabajadores que utilizan el vehículo diariamente. “Es insostenible para los que trabajamos manejando todo el día”, expresó un automovilista mientras cargaba combustible en una estación mendocina.

Otros usuarios señalaron que ya no llenan el tanque y optan por cargar montos pequeños para poder afrontar otros gastos mensuales. “Todo aumenta por la nafta, pero después cuando baja nunca bajan los precios”, reclamó otro conductor.