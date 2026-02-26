Volcó un camión en alta montaña: el conductor quedó atrapado y toda la mercadería sobre la ruta

Un camión volcó en Alta Montaña, sobre la Ruta 7 a la altura de Uspallata, y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina. El accidente generó un fuerte operativo de rescate y complicaciones en el tránsito.

Un grave accidente en Alta Montaña se registró la tarde de este jueves cuando un camión volcó en Ruta 7, a la altura de Uspallata, y su conductor quedó atrapado en el interior de la cabina. El siniestro obligó a desplegar un importante operativo de rescate y generó complicaciones en el tránsito internacional.

Según la información oficial, el hecho se produjo pasadas las 17:30 en el kilómetro 1179 de la Ruta Nacional 7, en la zona conocida como Las Cortaderas, después del túnel 11, en Uspallata.

Por motivos que se intentan establecer, el transportista perdió el control del rodado, que terminó volcando sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el chofer quedó atrapado dentro del vehículo, lo que obligó a la intervención inmediata de personal de Bomberos y equipos de emergencia.

Según indicaron fuentes policiales, transeúntes que pasaban por el lugar lograron extraer al conductor y ponerlo a salvo. Luego fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado quienes lo diagnosticaron con traumatismo moderado a graves y fue trasladado al Hospital de Uspallata.

El vuelco del camión provocó que parte de la mercadería quedara desparramada sobre la ruta, lo que redujo la circulación a media calzada y generó demoras para los vehículos que transitaban por el corredor internacional.