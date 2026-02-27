Violento asalto en Guaymallén: le sustrajeron 25 millones de pesos luego de ser emboscado

El hecho ocurrió en la intersección de Azcuénaga y Elpidio González, cuando cuatro hombres encapuchados, a bordo de dos vehículos, sorprendieron a la víctima y se llevaron un bolso con una suma millonaria. La policía investiga el caso y sospecha que los delincuentes contaban con información previa sobre el traslado del dinero.

Un violento asalto en Guaymallén dejó como saldo el robo de 25 millones de pesos a un hombre de 30 años que circulaba en su automóvil. El ataque se produjo el miércoles por la tarde, aunque recién trascendió este viernes, en la zona de Azcuénaga y Elpidio González, donde cuatro individuos encapuchados ejecutaron una maniobra precisa para interceptar a la víctima.

Los delincuentes se movilizaban en una Toyota Hilux blanca y un Ford Fiesta gris, vehículos que utilizaron para provocar un choque y bloquear la salida del conductor. En un primer momento, el hombre creyó que se trataba de un accidente de tránsito, pero rápidamente comprendió que estaba frente a un ataque planificado.

Tras descender de los autos, los asaltantes rompieron el vidrio trasero del vehículo con una barreta y lo golpearon en el rostro. En medio de la violencia, uno de ellos tomó el bolso que contenía la millonaria suma de dinero, mientras el resto aseguraba la huida.

La fuga se concretó por calle Los Geranios, dejando a la víctima en estado de shock. A pesar de la agresión, logró conducir hasta el barrio Los Palos Negros, donde reside su superior, y desde allí se comunicó con el 911 para pedir asistencia policial.

Las primeras hipótesis apuntan a que los delincuentes tenían conocimiento previo sobre el traslado del dinero, lo que refuerza la sospecha de un robo planificado y no circunstancial. Este detalle es clave para los investigadores, que trabajan en identificar a los responsables y determinar cómo accedieron a esa información.

El hecho generó gran preocupación ya que la modalidad delictiva, con violencia y coordinación, refleja un nivel de organización que alarma tanto a vecinos como a autoridades.

La policía continúa con las pericias y el análisis de cámaras de seguridad en la zona para dar con los responsables. Mientras tanto, el caso se suma a la lista de robos millonarios en la provincia.