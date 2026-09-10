Violento asalto a un colectivo, persecución y tiroteo en Godoy Cruz

Un operativo con drones y patrullas se desplegó en el Campo Papa tras el ataque armado a pasajeros de la Línea 700. Un menor fue detenido y otro sospechoso logró escapar, mientras la Fiscalía investiga su participación en robos consecutivos.

Un grave episodio de inseguridad se registró en Godoy Cruz durante la mañana de este jueves, cuando dos individuos armados asaltaron un colectivo de la Línea 700 y luego se enfrentaron con la Policía en plena vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 AM, en inmediaciones de Pirovano y Chuquisaca, y derivó en un operativo de gran despliegue que incluyó patrullas y drones.

Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes abordaron la unidad y bajo amenaza con un arma de fuego sustrajeron pertenencias a pasajeros y personas que aguardaban en la parada. El alerta se activó de inmediato gracias al pulsador de pánico del 911, lo que permitió a los móviles policiales interceptar la fuga hacia el Campo Papa.

En medio de la persecución, los sospechosos dispararon contra los efectivos, generando un tiroteo que puso en riesgo a vecinos y transeúntes. La Unidad VANT colaboró en el operativo con drones que sobrevolaron el área para rastrear movimientos y coordinar la acción en tierra.

Como resultado del despliegue, un joven de 17 años fue detenido en cercanías de calle Martín Fierro, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo. En el procedimiento se recuperó una mochila negra robada, aunque aún se investiga el destino de otros objetos sustraídos durante el ataque.

La Fiscalía analiza la participación del detenido en dos robos consecutivos ocurridos esa misma mañana, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una banda con capacidad de acción rápida. El prófugo, señalado como el autor de los disparos, es intensamente buscado por la Policía.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se definan nuevas medidas judiciales contra el detenido, mientras se intensifica la búsqueda del prófugo. El episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios del transporte público y la urgencia de estrategias más firmes para enfrentar la delincuencia armada en el Gran Mendoza.