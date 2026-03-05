Violento asalto a un chofer de aplicación en Las Heras: lo apuñalaron por la espalda y logró herir al ladrón en la cara

Un chofer de la aplicación Maxim fue víctima de un intento de robo en Las Heras, donde recibió una puñalada en la espalda durante un forcejeo con delincuentes. En medio del ataque logró defenderse y herir al agresor en el rostro, quien escapó junto a su cómplice.

Un chofer de aplicación de viajes fue víctima de un violento intento de robo en Las Heras, donde resultó apuñalado en la espalda durante un forcejeo con delincuentes. En medio del ataque, el conductor logró defenderse e hirió con un cuchillo en el rostro a uno de los asaltantes, que escapó junto a su cómplice. Se trata del segundo hecho de similares características que sufre este mendocino en menos de dos meses de trabajo.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las 4.50, en la intersección de Libertad y Fleming, cuando el conductor de la aplicación Maxim, de 30 años, levantó a una pareja en el barrio Santa Teresita de Las Heras.

Según relató la propia víctima, el hombre se sentó en el asiento delantero del Fiat Cronos, mientras que una mujer se ubicó atrás. El viaje había sido solicitado hacia la zona de Álvarez Condarco, pero al avanzar el recorrido el conductor advirtió que lo dirigían hacia un sector conflictivo del barrio.

“El hombre se sentó adelante y una chica se subió atrás. Se subieron a dos cuadras de la plaza de Las Heras y nunca vi que iban a la villa que está por la Álvarez Condarco. Ya ellos subidos, ya llevándolos me di cuenta adónde era. Le dije que no entraba al barrio, que los dejaba ahí. El hombre me dijo que no tenía internet para transferirme, y me metí”, señaló el chofer afectado.

El chofer contó luego que, mientras discutían por el destino del viaje, la mujer que iba en el asiento trasero lo atacó con un cuchillo y le dio una puñalada en la espalda. En ese momento se produjo un violento forcejeo dentro del auto.

El propio conductor grabó videos minutos después del hecho donde relató lo ocurrido y mostró el interior del vehículo con manchas de sangre en los asientos y apuntó: “otra vez de nuevo, la misma desgracia. Esta vez lo apuñalé en la cara al chabón porque se agachó y no sabía que tenía… . Eran un hombre y una mina”.

“Gente acabo de apuñalar a otro más. Recién me quisieron robar, acá por la Álvarez Condarco”, dice el chofer en un video que compartieron con elnueve.com. Durante la pelea, el conductor logró reaccionar y apuñaló en el rostro al agresor que iba como acompañante, quien terminó soltando el arma blanca. El cuchillo quedó en el interior del vehículo junto a una gorra antes de que los dos sospechosos escaparan corriendo por calle Fleming hacia el norte.

Tras el ataque, el conductor fue auxiliado por un compañero y se dirigió hasta la Comisaría 36 de Las Heras, donde radicó la denuncia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Carrillo, donde recibió atención por una herida de arma blanca en la espalda.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2, que ordenó medidas investigativas, entre ellas peritajes de Policía Científica en el vehículo, además del secuestro del cuchillo y otras prendas abandonadas por el agresor.

Un antecedente similar en Maipú

No es la primera vez que el mismo conductor enfrenta una situación de este tipo. El 23 de enero pasado, también durante la madrugada, sufrió otro intento de robo mientras trabajaba como chofer de aplicación en Maipú.

En esa ocasión, el hecho ocurrió en la intersección de Furlotti y Lemos, cuando tres personas lo abordaron con un arma blanca para intentar robarle. Durante el enfrentamiento, el conductor logró quitarle el cuchillo a uno de los delincuentes y lo hirió, tras lo cual los agresores escaparon con la llave del Fiat Cronos.

Horas después, un hombre ingresó al Hospital Paroissien con heridas de arma blanca quien fue identificado y quedó detenido. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso tenía antecedentes por robo simple, tentativa de robo y robo agravado con arma de fuego.