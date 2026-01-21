Violenta riña en Godoy Cruz: un joven de 17 años murió tras un tiroteo durante un cumpleaños

Un adolescente de 17 años perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas luego de una riña con disparos de arma de fuego ocurrida durante la madrugada en Godoy Cruz.

Un hecho de violencia conmocionó a Godoy Cruz durante la madrugada de este miércoles, cuando un joven de 17 años murió tras una riña con armas de fuego mientras festejaban un cumpleaños. El episodio ocurrió cerca de las 3.10 de la mañana, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo.

La víctima fatal fue identificada como Joaquín Isaías Morales Contreras, quien ingresó sin vida al Hospital Lencinas con una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 realizado por un familiar de una de las víctimas, quien advirtió que existían conflictos previos con vecinos y que, en ese contexto, se desató una pelea durante la cual comenzaron a efectuarse disparos contra las personas presentes.

Al arribar al lugar, personal policial encontró en la intersección de 1° de Mayo y Amengual a un menor de 16 años tendido en el suelo con heridas de arma de fuego, quien fue asistido de urgencia por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Minutos después, Morales Contreras y otro herido, de 22 años, ingresaron al Hospital Lencinas trasladados en un vehículo particular. En el caso del joven de 22 años, fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo, con orificio de salida en la zona dorsal, por lo que debió ser derivado al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la UID y de Policía Científica, quienes secuestraron tres vainas servidas calibre .22, elementos clave para la investigación.

En el marco de las actuaciones judiciales, se encuentran tres personas demoradas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años. De manera preliminar, el adolescente de 17 fue señalado como el presunto autor de los disparos.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27° de Godoy Cruz, con intervención de la Fiscalía de Homicidios.