¿Viernes fresco? cuál será la máxima

Luego de las tormentas de este jueves y madrugada del viernes, Contingencias Climáticas informó que este viernes bajará considerablemente la temperatura con una máxima promedio que no superará los 25 grados.

¿Cómo estará este viernes 07-11-2025?

Este viernes estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias en la mañana. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa el sábado 08-11-2025?

El sábado estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 8°C

¿Cómo estará el domingo 09-11-2025?

El domingo estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 10°C

¿Qué pasa el lunes 10-11-2025?

Inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

¿Cómo estará el martes 11-11-2025?

Inestable con nubosidad variable, zonda en precordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 10°C