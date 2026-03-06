Viernes con lloviznas: ¿qué pasará hoy?

Si bien los mendocinos se encontraron con un cielo totalmente nublado y con algunas llovizna leves, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no está previsto que llueva durante esta jornada.

Si bien este viernes sorprendió a todos con un cielo totalmente cubierto de nubes y con algunas llovizna aislada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que hoy se mantendría sin lluvias, al contrario de mañana que se generarían tormentas especialmente durante la noche.

¿Cómo estará este viernes 06-03-2026?

Este viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable, lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 15°C

Sábado 07-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas afectando sectores cultivados y ciudad de Mendoza hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Domingo 08-03-2026

Parcial nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur, poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Lunes 09-03-2026

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Martes 10-03-2026

Nubosidad variable e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C