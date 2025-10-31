Viernes con dos alertas amarillas: viento Zonda y tormentas ¿qué pasa en tu barrio?

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que este viernes habrá dos fenómenos en la provincia. Por un lado viento caliente y por otro agua y posiblemente granizo

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia anunció que este viernes habrá dos fenómenos meteorológicos en la provincia. Por un lado el viento Zonda se sentirá por la mañana y la tarde en el Sur de la provincia y en la precordillera. Por otro, hay alerta de tormentas con posible granizo en todo el territorio.

¿Qué dice la Alerta por tormentas?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Las tormentas podrían sentirse en toda la provincia durante la noche de este viernes.

Alerta por viento Zonda

El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

El viento caliente se sentirá durante la mañana y tarde en Malargüe y la precordillera.

¿Cómo estará este viernes?

Este viernes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, zonda en precordillera y Malargue. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Sábado 01-11-2025

El sábado estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Domingo 02-11-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Lunes 03-11-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Martes 04-11-2025

Mayormente nublado con lluvias y lloviznas, descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 14°C

Miércoles 05-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 20°C | Mínima: 10°C