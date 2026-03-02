Viento Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en un departamento

La DGE dispuso la medida para el turno vespertino y nocturno ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió la suspensión de clases presenciales en Malargüe para el turno vespertino y nocturno este lunes 2 de marzo, a raíz del pronóstico de viento Zonda en Mendoza con ráfagas intensas en el sur provincial.

La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades educativas del departamento y fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre posibles complicaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

Según el parte oficial, el pronóstico anticipa fuertes ráfagas que podrían afectar la circulación y generar riesgos para estudiantes, docentes y personal escolar. Frente a este escenario, las autoridades educativas optaron por priorizar la prevención y evitar traslados en condiciones adversas.

Para garantizar la continuidad pedagógica, la DGE informó que las actividades escolares en el departamento se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el dictado de clases continúa con normalidad y sin modificaciones en los turnos establecidos. La medida rige exclusivamente para Malargüe, donde el impacto del fenómeno se prevé con mayor intensidad.