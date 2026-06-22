Videos: así de vacío está el centro de Mendoza mientras juega Argentina vs Austria

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 y la pasión futbolera se hizo sentir en Mendoza. Con calles casi vacías, poco tránsito y comercios semidesiertos, el centro mendocino mostró una postal poco habitual mientras Lionel Messi rompía un récord histórico.

La fiebre por el Mundial 2026 volvió a paralizar gran parte de Mendoza. Durante el partido entre la Selección Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, el centro de la Ciudad presentó una imagen llamativa: calles vacías, escasa circulación vehicular y una notable disminución de la actividad comercial.

Mientras miles de mendocinos seguían el encuentro por televisión, en oficinas, locales gastronómicos y espacios de trabajo, el corazón de la provincia lucía inusualmente tranquilo. La expectativa por ver al equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, a Lionel Messi, volvió a generar una escena que suele repetirse cada vez que juega la Albiceleste en una Copa del Mundo.

Videos: calles vacías y poco movimiento en pleno centro mendocino

A minutos del inicio del encuentro, la actividad comenzó a disminuir considerablemente en distintas zonas de la Ciudad de Mendoza. Las imágenes registradas muestran avenidas con muy pocos vehículos, veredas prácticamente desiertas y comercios con una afluencia mínima de clientes. Todo se paró por el partido que la Selección disputa en el Dallas Stadium, donde buscaba una nueva victoria tras el sólido debut mundialista frente a Argelia.

En muchos lugares de trabajo se organizaron pausas especiales para seguir el encuentro, mientras que otros optaron por instalar televisores para que empleados y clientes pudieran disfrutar del partido sin perderse la acción.

Messi volvió a aparecer y rompió un récord histórico

Dentro de la cancha, la gran noticia llegó de la mano de Lionel Messi, quien volvió a convertirse en protagonista en un encuentro que se presentaba complejo para el conjunto argentino.

El capitán había desperdiciado un penal en los primeros minutos del partido, pero logró recuperarse y marcó el gol que abrió el marcador ante Austria. La jugada nació por una gran acción de Cristian Medina por el sector izquierdo, seguida de una notable intervención de Thiago Almada, que dejó pasar el balón para que el rosarino definiera junto al palo.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES! ⚽ #ESPNMundial

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El tanto no solo significó el 1 a 0 para la Scaloneta, sino que además le permitió alcanzar una marca histórica.

El capitán superó a Klose y quedó solo en la cima

Con su conquista frente a Austria, Messi llegó a los 17 goles en Copas del Mundo, superando al alemán Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Lionel Messi: 17 goles en 28 partidos

El nuevo récord reafirma el lugar del rosarino entre las grandes leyendas del fútbol mundial y suma otro capítulo a una carrera repleta de logros con la camiseta argentina.