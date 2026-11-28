El accidente ocurrió este sábado al mediodía. El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y se desplegó un operativo de emergencia en el sector.

Un camión volcó este sábado al mediodía en la Ruta 60 de Chile, en el sector de Caracoles, sobre el camino internacional que conecta Mendoza con el país vecino.

El accidente ocurrió a la altura de las curvas 28 y 29 y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Según fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado únicamente por el camión. Tras el vuelco, el conductor consiguió salir del vehículo por sus propios medios. Sin embargo, hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de emergencia, que intervinieron luego del accidente. Por ahora, tampoco se informaron las causas que provocaron el vuelco.

A raíz del operativo y de las tareas que se realizaron sobre la calzada, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución al atravesar el sector de Caracoles.