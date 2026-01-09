Video: un auto chocó contra una casa en Maipú y rompió todo

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes en Maipú, cuando un automóvil que circulaba a gran velocidad perdió el control y terminó provocando importantes destrozos. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes generan fuerte impacto.

El hecho ocurrió pasadas las 2.30 de la mañana, en calle Roselo. Según se observa en el video, el vehículo era conducido por un hombre y avanzaba a una velocidad considerable cuando derrapó, se subió a la vereda e impactó de lleno contra un árbol, un gabinete de gas y un cartel comercial, para finalmente chocar contra una vivienda.

Tras el impacto contra el gabinete, se produjeron llamas que, de manera fortuita, se apagaron antes de que se generara una explosión. El fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, que salieron de inmediato y dieron aviso por la fuga de gas.

El propietario de la casa relató la angustia vivida y remarcó que, por suerte, nadie se encontraba en la cocina al momento del choque. “El daño fue increíble: arrancó un árbol de raíz, rompió el cartel del negocio y destruyó el gabinete de gas”, señaló. También agradeció que no haya habido una tragedia, ya que habitualmente un familiar se encuentra en ese lugar durante la mañana.

Vecinos del barrio indicaron que, según trascendió, el conductor habría manifestado que se le reventó una rueda, aunque remarcaron que la velocidad a la que circulaba no era compatible con una calle urbana con alto tránsito, donde incluso circula el transporte público. “Eso no es velocidad de 20 o 40 kilómetros por hora, en el video se nota claramente”, afirmaron.

En el lugar quedaron evidentes los destrozos: el gabinete completamente destruido y restos del impacto esparcidos por toda la zona. Si bien en esta ocasión solo se registraron daños materiales, el susto fue enorme y los vecinos reclamaron medidas para evitar que situaciones similares terminen en una tragedia.