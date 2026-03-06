Video: se hizo pasar por repartidor y quiso robarles el celular a dos mujeres en una cafetería de Godoy Cruz

El hecho quedó registrado en video, se viralizó en redes sociales y reavivó la preocupación de vecinos y comerciantes por la inseguridad en la zona.

Un intento de robo en Godoy Cruz quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó indignación en las redes sociales. Un hombre que simuló ser repartidor de Pedidos Ya intentó arrebatarles los celulares a dos mujeres que tomaban un café a plena luz del día, pero el asalto terminó frustrado cuando las víctimas se defendieron.

El hecho ocurrió en la calle García Lorca, frente a la ciclovía, en una zona transitada del departamento. Según se observa en las imágenes que difundió la cuenta de Instagram @vecinorabioso, el delincuente llegó en moto y se acercó a la mesa donde estaban las mujeres con la excusa de ser un delivery.

En cuestión de segundos, el hombre se fue acercando lentamente hasta que intentó arrebatarles los celulares, pero las víctimas reaccionaron rápidamente.

Para evitar el robo, una de ellas le arrojó agua caliente, lo que obligó al ladrón a desistir y escapar del lugar.

El video del intento de asalto en una cafetería de Godoy Cruz se viralizó rápidamente en redes sociales. Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que los robos y arrebatos se repiten con frecuencia en el sector y manifestaron su temor ante la creciente ola delictiva que, aseguran, se registra casi a diario en distintos puntos.