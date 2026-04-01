Video: preocupación en un barrio de Maipú porque rompen las cámaras de seguridad a los tiros
Mendoza
Dos desconocidos dispararon contra una cámara de seguridad en la madrugada y la dejaron fuera de servicio. El hecho, registrado en el barrio Rosal, encendió la preocupación de las autoridades por el vandalismo y la presencia de personas armadas.
Un grave hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada del jueves 30 de marzo, cuando dos personas atacaron a tiros una cámara de vigilancia instalada en un barrio de Maipú, provocando su destrucción y encendiendo la preocupación entre vecinos y responsables del Ministerio de Seguridad.
Según el relato del hecho, el episodio se registró alrededor de las 2:37 en una intersección del barrio El Rosal, en Gutiérrez. En ese momento, dos individuos cuya identidad aún no fue establecida se acercaron al dispositivo de seguridad y, sin mediar provocación, efectuaron un disparo con un arma de fuego que impactó directamente contra el equipo, dejándolo completamente inutilizado.
Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga a pie, desplazándose en dirección norte por una de las calles cercanas. Todo el accionar quedó registrado por el sistema de vigilancia de la empresa NVS, material que fue puesto a disposición de las autoridades para avanzar en la investigación.
Desde la empresa encargada del monitoreo manifestaron su “profundo asombro y extrema preocupación” ante la impunidad con la que actuaron los responsables. En ese sentido, advirtieron que la posibilidad de que personas armadas circulen libremente durante la madrugada y efectúen disparos en un entorno residencial representa un riesgo directo para la seguridad de los vecinos.
Asimismo, remarcaron que el daño no solo es material. La destrucción de la cámara implica la pérdida de un punto estratégico de vigilancia, lo que deja al sector en una situación de vulnerabilidad frente a posibles hechos delictivos. Aunque la cámara fue repuesta a los días.