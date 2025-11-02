Video: por la actitud agresiva de un técnico suspenden partidos infantiles de la Liga Mendocina de Fútbol

La Liga Mendocina decidió suspender los partidos de las categorías 2014, 2015 y 2016 luego de que el técnico de la Escuelita de River reaccionara de forma agresiva en un partido disputado en la cancha de Fray Luis Beltrán.

Lo que debía ser una tarde de fútbol para los más chicos terminó en una lamentable situación, la suspensión de los partidos de la Liga Mendocina.

El hecho ocurrió durante un encuentro de la categoría 2014 entre la UnCuyo y la Escuelita de River, disputado en la cancha de Fray Luis Beltrán.

Según informaron desde la Liga Mendocina de Fútbol, el partido debió ser suspendido luego de que el técnico de la Escuelita de River reaccionara de forma agresiva.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades decidieron suspender también los partidos de las categorías 2015 y 2016, que estaban programados para jugarse próximamente.

No se registraron incidentes entre los equipos que jugaban hoy.

Un video filmado por familiares muestra el momento en el que se decide la detención definitiva del juego.