Video: liberaron más de 60 aves rescatadas del tráfico ilegal y volvieron a volar en Mendoza

Tras un proceso de recuperación y rehabilitación, más de 60 aves nativas regresaron a su hábitat natural en distintos puntos de Mendoza. Muchas habían sido víctimas del tráfico ilegal de fauna, el mascotismo y situaciones de maltrato.

Una emotiva jornada se vivió en Mendoza con la liberación de más de 60 aves silvestres que lograron regresar a la naturaleza luego de haber sido rescatadas de diferentes situaciones que ponían en riesgo su supervivencia. Los ejemplares fueron rehabilitados por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, y finalmente recuperaron la libertad en diversos ambientes naturales de la provincia.

Los ejemplares liberados provenían de distintos operativos realizados en Mendoza durante los últimos meses. En muchos casos habían sido víctimas del comercio ilegal de fauna, mientras que otros permanecían en cautiverio de manera clandestina o habían sufrido lesiones por ataques y accidentes.

Antes de volver a la naturaleza, cada animal atravesó un largo proceso de recuperación que incluyó atención veterinaria, rehabilitación física y evaluaciones de comportamiento para comprobar que pudiera volar, alimentarse y desenvolverse por sus propios medios.

Solo aquellos ejemplares que lograron recuperar completamente sus capacidades fueron considerados aptos para ser reinsertados en su ambiente natural.

Qué especies fueron liberadas en Mendoza

Entre los animales que recuperaron la libertad se encontraban más de 50 aves canoras, entre ellas:

Jilgueros .

. Cabecitas negras .

. Corbatitas .

. Diucas .

. Piquitos de oro .

. Otras especies paseriformes nativas.

También fueron liberadas lechuzas de las vizcacheras y ejemplares de halconcito colorado, dos especies de aves rapaces fundamentales para el equilibrio ambiental, ya que contribuyen al control natural de insectos, pequeños mamíferos y reptiles.

El caso del halconcito colorado que tuvo una segunda oportunidad

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la liberación de un halconcito colorado que había sido rescatado tras resultar gravemente herido.

Según explicaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, el ave habría sufrido una agresión, posiblemente provocada por un piedrazo lanzado con una gomera, que le ocasionó importantes lesiones.

Gracias al trabajo del equipo veterinario del Ecoparque Provincial, el ejemplar logró recuperarse completamente y finalmente pudo volver a volar en libertad. Desde el organismo destacaron que este tipo de rescates son posibles gracias a las denuncias realizadas por vecinos y al trabajo conjunto con la Policía Rural.

Las autoridades recordaron que las aves nativas cumplen un rol esencial dentro de los ecosistemas mendocinos.

Las especies canoras participan activamente en la dispersión de semillas y el control de insectos, mientras que las aves rapaces ayudan a mantener el equilibrio biológico regulando las poblaciones de roedores y otros pequeños animales.

Por ese motivo, remarcaron la importancia de evitar la captura de ejemplares silvestres y denunciar cualquier caso de tráfico ilegal de fauna o tenencia clandestina.

Qué hacer si encontrás un animal silvestre herido

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque recomendaron que, ante el hallazgo de un animal silvestre lesionado o situaciones vinculadas al comercio ilegal de especies, los ciudadanos realicen la denuncia correspondiente para que los profesionales puedan intervenir.