Video: le robó una bicicleta a una señora en Maipú y los vecinos lo detuvieron

El hecho ocurrió en la intersección de Correa y Padre Vázquez, donde un hombre fue sorprendido mientras intentaba robar una bicicleta y fue retenido por vecinos hasta la llegada de la Policía.

Un intento de robo generó momentos de tensión en Maipú, donde un grupo de vecinos intervino para evitar la sustracción de una bicicleta y logró retener al presunto autor hasta la llegada de la Policía.

El hecho fue reportado por la empresa de seguridad NVS a través de una llamada al 911, en la que se alertó sobre la situación ocurrida en la intersección de calles Correa y Padre Vázquez, en jurisdicción de la base 29. Según la comunicación, un hombre estaba intentando llevarse una bicicleta y forcejeaba con personas del lugar.

De acuerdo a la descripción aportada por los testigos, el sospechoso vestía una remera deportiva de color celeste y llevaba una gorra roja. Ante la urgencia, desde el sistema de emergencias se dispuso el envío de una movilidad policial al lugar.

Mientras tanto, los vecinos lograron reducir al individuo, quien de igual manera pudo zafarse y huir a pie por las calles aledañas del robo hasta perderse de vista.