Video: fuertes ráfagas de viento se sienten en el Gran Mendoza ¿es Zonda?

Las fuertes ráfagas de viento en el Gran Mendoza generaron preocupación y dudas entre vecinos que se preguntaron si se trataba de viento Zonda. Rige un alerta amarilla por vientos y tormentas.

Las fuertes ráfagas de viento en el Gran Mendoza sorprendieron este lunes pasadas las 18 y generaron dudas entre vecinos que comenzaron a preguntarse si se trataba de viento Zonda. Sin embargo, especialistas aclararon que el fenómeno registrado en el área metropolitana corresponde al ingreso de viento del Sur, previsto en el pronóstico. Además, desde el servicio Meteorológico Nacional elevaron el alerta a amarilla por viento, tormentas y caída de granizo en casi todo el territorio provincial. Mientras que en Malargüe se suspendieron las clases debido a las fuertes ráfagas de Zonda.

Alerta por viento Zonda en Mendoza y tormentas

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y tormentas con posible caída de granizo en distintos departamentos de la provincia.

Según el parte difundido por organismos oficiales, entre las 12 y las 19 se preveía viento Zonda en Malargüe y precordillera Sur, con posible presencia leve en el Valle de Uspallata y sectores de San Carlos.

En paralelo, estaba pronosticado el ingreso de un frente de viento Sur a partir de las 16, afectando primero la Zona Sur y luego extendiéndose al Gran Mendoza entre las 18 y las 19, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en departamentos del Este.

Ese fue el fenómeno que finalmente se sintió con fuerza en el área metropolitana y que quedó registrado en distintos videos difundidos en redes sociales.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

El pronóstico para este lunes anticipó temperaturas elevadas e inestabilidad. Además, desde el SMN emitieron un alerta amarilla por viento y tormentas.

Para el martes, en tanto, se prevé un marcado descenso de temperatura, con una máxima promedio de 26°C. Durante la mañana persistirá viento leve del Sur en el Este provincial, rotando luego al noreste, mientras que las condiciones tenderán a mejorar con cielo mayormente despejado.