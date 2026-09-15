Video: el lugar donde asesinaron de un disparo a un niño de 7 años en Las Heras

Leonel Ortiz tenía 7 años y murió tras recibir un disparo durante el ataque a una vivienda de Villa Junín. La investigación busca determinar quiénes fueron los hombres que llegaron en un auto rojo y atacaron la casa.

Leonel Ortiz, de 7 años, murió luego de recibir un disparo durante un ataque contra una vivienda de Villa Junín, en Las Heras. El niño fue trasladado por vecinos al Hospital Carrillo, pero los médicos constataron su fallecimiento.

Según los testimonios, el conflicto comenzó durante las primeras horas del día, cuando un grupo de personas llegó hasta una vivienda para reclamarle al hermano mayor de Leonel por un supuesto robo. De acuerdo con esta versión, lo acusaban de haber participado en un hecho delictivo.

En medio de esa situación, le habrían exigido que abandonara Villa Junín. Sin embargo, el hombre se negó a irse y el conflicto continuó durante el resto de la jornada.

Durante la mañana también se habría producido un ataque contra otra vivienda, que terminó parcialmente incendiada. Según la familia, ese episodio estaría relacionado con las amenazas para que el hermano de Leonel abandonara el barrio.

La hermana de Leonel contó que las personas que llegaron durante la noche no eran las mismas que habían participado de los incidentes de la mañana, aunque tendrían algún vínculo con personas del barrio.

Según el relato de la mujer, tres hombres llegaron en un automóvil de color rojo, descendieron y comenzaron a disparar contra la vivienda donde se encontraba la familia.

Leonel estaba afuera de la casa y, de acuerdo con el testimonio de su hermana, no alcanzó a ingresar cuando comenzaron los disparos. Uno de los proyectiles lo alcanzó y el niño quedó gravemente herido.

Los vecinos fueron quienes lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Pese a la asistencia médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Después de la balacera, los atacantes habrían escapado a pie por las calles del barrio.

Con la llegada de la luz del día, personal de Policía Científica retomó las tareas en la zona para recolectar evidencias y reconstruir cómo se produjo el ataque.

Una de las principales líneas de investigación apunta a las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. La familia señaló que habría una cámara cercana a la vivienda donde se produjo uno de los primeros episodios de violencia y que las imágenes podrían aportar información sobre los movimientos de los atacantes.

La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Maya.