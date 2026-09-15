Asesinaron de un disparo a un niño de 7 años durante un ataque a una vivienda de Las Heras

El menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo luego de recibir un disparo.

Un niño de 7 años murió luego de recibir un disparo durante un ataque ocurrido en una vivienda del barrio Junín, en Las Heras. El hecho ocurrió durante la noche del lunes y es investigado por la Justicia.

Según las primeras averiguaciones, alrededor de las 21.16 horas ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del barrio Junín.

Minutos después, desde el Hospital Carrillo informaron a la Policía sobre el ingreso de un menor de 7 años que presentaba una herida de arma de fuego. El niño había sido trasladado hasta el centro asistencial en un vehículo particular.

De acuerdo a fuentes policiales, un grupo de sujetos habría ingresado a una vivienda y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al niño.

Tras el ataque, los sospechosos habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil de color rojo. Por el momento, se trabaja para establecer su identidad y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El menor recibió asistencia médica en el Hospital Carrillo, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal policial trabajó en el lugar junto a Policía Científica. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.