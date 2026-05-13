Video: dos móviles estaban en una persecución en Las Heras y terminaron chocando

El actuar rápido de la Policía terminó de la peor manera cuando los móviles que debían atrapar a dos sospechosos que circulaban en moto, terminaron chocando. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en Las Heras y las imágenes fueron tomadas por un vecino que estaba en el lugar.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles General San Martín y Maza, donde efectivos policiales desplegaban un operativo para detener a los ocupantes de una moto. Al parecer, el hombre que iba como acompañante portaba un arma de fuego, situación que motivó el seguimiento por parte de distintas unidades.

En medio del procedimiento, dos móviles policiales que participaban de la persecución terminaron chocando entre sí mientras avanzaban por la zona. La secuencia fue observada por vecinos del lugar y uno de ellos logró registrar el momento exacto del impacto con su teléfono celular.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran cómo quedaron los vehículos tras la colisión, en medio del operativo que mantenía en alerta a quienes se encontraban en la zona.

Pese a la violencia del choque, no se reportaron policías lesionados y los móviles continuaron operativos luego del incidente.