Video: así se acercaba la tormenta a Mendoza ¿cuándo y en qué zonas podría llover?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por tormentas en Mendoza y anticipó lluvias, viento Zonda y posible caída de granizo para este viernes, con mayor impacto en el Este, Sur y parte del centro provincial.

Un impactante video de la tormenta acercándose a Mendoza comenzó a circular en las últimas horas, en medio de un pronóstico que anticipa lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas, con precipitaciones previstas principalmente hacia la noche de este jueves y durante la jornada del viernes.

Según el parte oficial del SMN, las lluvias afectarían sobre todo a los departamentos del Este, Sur y parte del centro provincial. Entre las zonas alcanzadas figuran General Alvear, San Rafael, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Lavalle, San Martín y Junín. También podrían registrarse precipitaciones en sectores de Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Las Heras.

El pronóstico para este viernes 27 de febrero en Mendoza

Para el viernes, el panorama se presentará inestable. Desde las 10 y hasta las 20 se espera viento leve del norte en toda la provincia. Además, se prevé viento Zonda de intensidad importante en Malargüe y en la precordillera Sur, con extensión hacia la precordillera Central y Norte. En el Valle de Uspallata el fenómeno sería de menor intensidad, con probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.

En cuanto a la nubosidad e inestabilidad, la jornada comenzará con condiciones inestables en Malargüe y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias. Desde las 10 se incrementará la nubosidad en la zona Este y Sur, manteniéndose durante la tarde.

A partir de las 14 se espera el desarrollo de tormentas más intensas, con precipitaciones y posible caída de granizo, especialmente en el Sur provincial y en el Oeste del Gran Mendoza. Las lluvias podrían extenderse hasta las 4 de la madrugada del sábado.

El pronóstico para Mendoza

Para el sábado se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. Durante la madrugada ingresará viento leve del sur, primero en la zona Sur y luego en el Norte y Este, persistiendo hasta media mañana.

Por la tarde el viento rotará al norte entre las 15 y las 22, afectando principalmente el Norte, Este, Sur y Valle de Uco.

El cielo estará mayormente despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en Alta Montaña, con tiempo estable y sin fenómenos significativos.Mínima: 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco. Mínima general: 18°C en el resto del territorio provincial. Máxima: 30°C.