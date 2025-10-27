Video: así nieva en Mendoza en pleno octubre

Una sorpresiva nevada en Mendoza tiñó de blanco el Valle de Uco en pleno octubre. Defensa Civil alertó sobre la llegada de un frente frío que provocó lloviznas, heladas y un brusco descenso de temperatura en toda la provincia.

Una sorpresiva nevada sorprendió a los mendocinos este lunes en el Manzano Histórico y otras zonas del Valle de Uco. El fenómeno ocurrió en medio de un brusco descenso de temperatura que marcó el inicio de una semana invernal en pleno octubre.

Según informó Defensa Civil, un frente frío ingresó a la provincia durante la mañana y provocó lloviznas en el Gran Mendoza y nevadas en zonas cordilleranas y precordilleranas. Pasado el mediodía, los primeros copos comenzaron a caer en Tunuyán, especialmente en el Manzano Histórico, donde el paisaje se tiñó de blanco.

Vecinos de la zona compartieron videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo la nieve cubría patios, calles y techos, mientras la temperatura descendía abruptamente.

Precaución en alta montaña por una nevada en Vallecitos

Durante el fin de semana, una intensa nevada en Vallecitos también tomó por sorpresa a turistas y conductores que circulaban por el circuito turístico de Luján de Cuyo. La acumulación de hielo y barro complicó el tránsito en el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con el Esquí Club Vallecitos, obligando a extremar precauciones.

Ante esta situación, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó un operativo especial para limpiar y despejar los caminos, garantizando la seguridad de quienes se trasladan por la zona.

Qué dice el pronóstico para los próximos días en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las precipitaciones aisladas continuarán hasta el martes 28 de octubre, aunque con una leve mejora hacia la tarde. La temperatura máxima rondará los 16°, mientras que la mínima será de 5°.

El miércoles se espera un ascenso con poca nubosidad y vientos del noreste. La máxima alcanzará los 21°, y el jueves el termómetro podría llegar a los 27°. Para el viernes, la jornada se presentará más calurosa, aunque con tormentas aisladas hacia la noche, y una máxima prevista de 30°.