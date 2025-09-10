Video: así fue el momento en el que los compañeros escuchan los disparos de la estudiante en la escuela mendocina

Los niños estaban en el aula y acababan de volver del recreo. Se escucha como filman la situación y como gritan: “otro disparo”. Algunos inmediatamente se escondieron debajo de los bancos.

La nena de 14 años que entró armada y disparó en la escuela en La Paz escandaliza y conmueve a toda la provincia. La joven irrumpió en la escuela y poco después de que finalizara el recreo efectuó disparos al aire. Los alumnos del colegio, filmaron la situación y se escucha clarito en el video como se asustan y algunos, se esconden debajo de los bancos como medida de protección, practicada muchas veces en caso de sismo.

Esta grave situación se registró este miércoles por la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos al aire y se atrincheró en el interior del edificio. El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y movilizó a las fuerzas de seguridad. Al parecer, la menor le habría sacado el arma a su papá Policía.

A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas. De inmediato se dio intervención a las autoridades competentes, y se activaron los protocolos de evacuación para resguardar al resto de los alumnos y al personal docente. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras. Además, se desplegó un helicóptero de la Policía de Mendoza para trasladar a un equipo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), con el objetivo de intervenir en la negociación con la menor, que permanece atrincherada en el establecimiento. La justicia del Este, supervisa el operativo en el lugar. Las autoridades investigan cómo la estudiante accedió al arma y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el episodio.

Piden no acercarse a la escuela

Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE le solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.

Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves.

El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto.

Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo.