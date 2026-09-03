Video: así actuaba la banda de cuatro ladrones que tenía a maltraer a los vecinos de Dorrego

El primero de los hechos tuvo como víctima a una mujer, a quien los delincuentes le sustrajeron sus pertenencias. Minutos después, la misma banda habría cometido otros dos robos en las inmediaciones, lo que permitió establecer una conexión entre los distintos episodios.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía de Mendoza desplegaron un operativo en la zona y lograron identificar a los cuatro sospechosos. Finalmente, fueron encontrados y detenidos en el interior del barrio Lihué.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron elementos que habían sido sustraídos a las víctimas y secuestraron estupefacientes.

Un prontuario con más de 150 aprehensiones

Uno de los datos que más llamó la atención del operativo fue el extenso historial de los cuatro detenidos. Según informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, entre los integrantes de la banda acumulan más de 150 aprehensiones, de las cuales 40 se produjeron solamente durante 2026.

Además, uno de los sospechosos había sido condenado hace menos de un mes a tres años de ejecución condicional, por lo que esa condena todavía se encontraba activa al momento de su nueva detención.

Otro de los integrantes había recuperado la libertad el 6 de agosto y, desde entonces, volvió a ser detenido en tres oportunidades.

El operativo permitió así detener a los cuatro acusados y recuperar parte de lo robado. Ahora, la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de cada uno y las medidas a adoptar frente a los nuevos hechos.