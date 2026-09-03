Video: así actuaba la banda de cuatro ladrones que tenía a maltraer a los vecinos de Dorrego

Una banda integrada por cuatro hombres fue detenida tras protagonizar tres robos en pocas horas en Dorrego. Los sospechosos acumulan más de 150 aprehensiones y fueron capturados en el barrio Lihué, donde la Policía recuperó pertenencias de las víctimas y secuestró estupefacientes.
Tres hombres y una mujer con un extenso historial delictivo fueron detenidos por la Policía de Mendoza luego de protagonizar tres robos en pocas horas en la zona de Dorrego, Guaymallén. Los sospechosos fueron localizados en el barrio Lihué tras una alerta al 911 y durante el procedimiento se recuperaron pertenencias de las víctimas y se secuestraron estupefacientes.