Video: analizarán el accionar de los policías que detuvieron al médico que se negó a atender a unos presos

El episodio ocurrido en un centro de salud de Puente de Hierro expuso tensiones entre protocolos policiales y la atención médica. Investigan el accionar de los efectivos y del profesional involucrado.

Un operativo policial en Guaymallén terminó con la detención de un médico que se negó a atender a dos reclusos y abrió un fuerte conflicto entre los ministerios de Salud y Seguridad de Mendoza. El hecho ocurrió en el microhospital de Puente de Hierro, en la zona de Los Corralitos, y generó una intensa polémica.

Según las primeras versiones, los efectivos trasladaron a tres personas aprehendidas, una de ellas con lesiones, para que recibiera asistencia médica. Sin embargo, el profesional médico se habría negado a atenderlo, lo que derivó en un tenso enfrentamiento.

Qué dicen los protocolos: atención médica obligatoria a detenidos

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que existe un procedimiento habitual cuando una persona es detenida y presenta heridas: debe ser trasladada a un centro de salud para constatar su estado.

El objetivo de este protocolo es:

Dejar constancia médica de lesiones previas

Evitar futuras denuncias por apremios ilegales

Garantizar la integridad física del detenido

En este marco, remarcaron que cualquier efector público debería brindar atención, aunque en la práctica muchas veces los pacientes son derivados a hospitales de mayor complejidad.

De acuerdo con la versión policial, el médico se habría negado a asistir al detenido, lo que motivó su aprehensión por resistencia a la autoridad.

Sin embargo, testigos y personal del centro de salud señalaron que el profesional médico era el único que estaba de guardia, que se produjo un forcejeo durante el procedimiento por lo que hubo denuncias de uso de la fuerza.

Además, trascendió que una agente resultó con lesiones en una mano, mientras que el médico habría denunciado agresiones durante su detención.

Investigación en marcha: analizan el accionar de policías y del médico

El caso quedó bajo investigación y se analizan tanto las cámaras de seguridad del hospital como los testimonios de los involucrados.

Desde la Inspección General de Seguridad confirmaron la apertura de un expediente para determinar: si hubo uso excesivo de la fuerza policial y si el médico incumplió con sus obligaciones profesionales.

En total, cuatro efectivos policiales están siendo investigados por su intervención en el hecho.

El médico fue detenido en el marco del código contravencional, acusado de resistirse a la autoridad. Además, podría enfrentar sanciones dentro del ámbito del Ministerio de Salud, por una posible falta ética o incumplimiento de deberes. Por su parte, los agentes también podrían recibir sanciones si se comprueba que actuaron fuera de los protocolos establecidos.