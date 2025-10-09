Video: alumnos de escuelas secundarias del centro se pelearon en el parque Cívico y un adolescente está internado

De esta brutal agresión participaron cerca de 20 adolescentes. Los encuentros a trompadas se dieron en locaciones cercanas al parque Central. Por un piedrazo un chico de 16 años sufrió un fuerte golpe y está internado.

Una imagen peligrosa y violenta sacudió Mendoza durante la tarde del miércoles. Alumnos de dos escuelas del centro se “citaron” para pelearse y la violencia escaló a tal punto que participaron más de 20 jóvenes y uno que pasaba por el lugar recibió un piedrazo en la cabeza y se encuentra internado en el Hospital Español.

El “encuentro” sucedió cerca de las 18. Alumnos de las escuelas Martín Zapata y Adolfo Pérez Esquivel se “juntaron” literalmente a golpearse. Casi todas las riñas fueron captadas por otros estudiantes y enviadas a los medios de comunicación.

En el medio de los tumultos, comenzaron a volar piedras y una le dio a un estudiante que pasaba por el lugar quien terminó internado en el Hospital Español.

En las imágenes se puede ver como muchos se enfrentan cara a cara a pelearse y otros lo hacen en manada. En todos los casos vuelan piñas y patadas y en los peores, piedrazos.

El escenario de esta violencia es en su mayoría el parque Cívico, lugar cercano a ambas escuelas del centro.

¿Peleas pautadas?

Los padres y responsables de las instituciones analizan que estas peleas están pautadas de antemano y hasta algunos señalaron que esto viene de data.

Un adolescente internado

En medio de la batahola un joven de 16 años que caminaba por el lugar, recibió un piedrazo en la cabeza que le provocó una fractura. Está internado en el Hospital Español.

Miedo de los padres

En medio del escándalo, los padres de los alumnos tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela por nuevos enfrentamientos: “pedimos un preventor o un policía a la entrada y salida del colegio de los chicos para garantizar la seguridad”, señaló una mamá que se comunicó con ELNUEVE.COM.