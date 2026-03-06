Victoria Villarruel confirmó su participación en el Desayuno de la COVIAR

El encuentro de la Corporación Vitivinícola Argentina se realizará el sábado a las 9 de la mañana. La presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel suma relevancia política al evento, donde se espera que se aborden temas sensibles para la industria vitivinícola como retenciones, exportaciones y competitividad.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, estará presente este sábado en el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que se realizará a las 9 de la mañana. El encuentro, enmarcado en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, es considerado uno de los espacios más relevantes de la agenda política y económica de la provincia.

El Desayuno de la COVIAR se ha consolidado como un ámbito de discusión donde se ponen sobre la mesa las principales demandas de la industria vitivinícola, un sector clave para la economía mendocina y nacional. Allí se abordan temas como retenciones, exportaciones, competitividad y apertura de mercados, cuestiones que generan expectativa entre productores y empresarios.

La presencia de Villarruel suma un condimento político especial. En ediciones anteriores, este evento fue escenario de anuncios y definiciones estratégicas de distintos gobiernos. En esta oportunidad, se espera que la vicepresidenta exponga la visión del Ejecutivo nacional respecto a la vitivinicultura, en un contexto de tensiones internas y reclamos del sector productivo.

El encuentro contará también con la participación de autoridades provinciales, intendentes, legisladores y representantes de cámaras empresarias. La COVIAR destacó que el objetivo es “fortalecer el vínculo entre la política y la producción vitivinícola”, en un año clave para la economía regional.

La Fiesta Nacional de la Vendimia no solo es un acontecimiento cultural y turístico, sino también un espacio de debate político y económico. El Desayuno de la COVIAR es conocido como la “Vendimia política” porque reúne a los principales actores de la producción y la política en un mismo lugar.

El sector vitivinícola espera que la vicepresidenta aporte claridad sobre la postura del Gobierno respecto a la eliminación de retenciones y la apertura de nuevos mercados internacionales. Estas definiciones son consideradas fundamentales para mejorar la competitividad del vino argentino en el mundo.