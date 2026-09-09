Vialidad Nacional confirmó cuándo volverán las obras de la doble vía Mendoza-San Juan

Después de tres años de paralización, la obra de la doble vía de la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan volverá a tener movimiento. Vialidad Nacional aseguró que las empresas comenzarán a movilizar maquinaria entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre. El proyecto acumula una década de anuncios, demoras y poco más del 50% de avance.

Después de años de espera, la doble vía Mendoza-San Juan vuelve a tener una fecha tentativa para su reactivación. El titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, confirmó durante una reunión de comisiones en el Congreso que la empresa a cargo deberá comenzar a movilizar equipos entre fines de septiembre y los primeros días de octubre para retomar los trabajos sobre la Ruta 40.

El anuncio se conoció luego de una consulta realizada por la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri (UCR), quien reclamó precisiones sobre una obra considerada estratégica para la conexión entre ambas provincias y que permanece paralizada desde 2023.

Según explicó Campoy, la obra de la doble vía fue incorporada entre las prioridades acordadas con las provincias, la contratista ya presentó su plan de trabajo y este fue aprobado. Además, el funcionario aseguró que actualmente no existe una deuda que impida avanzar con la reanudación.

La fecha anunciada por Vialidad Nacional establece que los trabajos deberían comenzar nuevamente entre los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. Campoy señaló que ya mantuvo conversaciones con las empresas contratistas para coordinar el regreso de las tareas y que la firma deberá comenzar con la movilización de maquinaria y personal.

El funcionario también explicó que todavía quedan algunos aspectos administrativos por resolver, principalmente relacionados con las expropiaciones de terrenos necesarios para completar el trazado.

Uno de los problemas que surgieron durante los años de paralización es que algunos predios que habían sido expropiados para la construcción terminaron nuevamente ocupados. Esto obliga a resolver la situación de esos terrenos antes de avanzar con determinados sectores de la obra.

La doble vía Mendoza-San Juan lleva años de demoras

La historia de la doble vía de la Ruta 40 comenzó mucho antes de que las máquinas llegaran al terreno. El proyecto fue anunciado originalmente en 2016 y, después de distintos procesos administrativos y licitaciones, las obras finalmente comenzaron en 2021. El objetivo inicial era completar los trabajos en aproximadamente dos años, por lo que la finalización estaba prevista para 2023.

Sin embargo, ese plazo no se cumplió y la construcción quedó paralizada. Actualmente, la obra registra poco más del 50% de avance, aunque gran parte de los trabajos pendientes permanecen detenidos y deberán retomarse luego de varios años sin actividad.

La interrupción de la obra pública nacional durante los últimos años afectó el desarrollo del proyecto y dejó inconclusa una infraestructura que había sido presentada como una de las grandes obras viales para Mendoza.

Uno de los obstáculos que todavía debe resolver Vialidad Nacional está relacionado con los terrenos necesarios para completar el trazado. Campoy explicó que algunos inmuebles habían sido expropiados durante el desarrollo inicial de la obra, pero posteriormente, con la paralización de los trabajos, fueron nuevamente ocupados.

Esto generó una situación administrativa y legal que debe ser resuelta antes de que las empresas puedan avanzar sobre determinados sectores. De acuerdo con el funcionario, las conversaciones con las empresas ya comenzaron y existe un plan de trabajo aprobado para intentar destrabar la situación.

Una obra que comenzó con un presupuesto y ahora deberá actualizarse

La doble vía Mendoza-San Juan también quedó atravesada por el fuerte aumento de los costos de construcción registrado durante los años que pasaron desde su anuncio.

El proyecto tuvo distintas actualizaciones presupuestarias a medida que se demoró su ejecución. El monto previsto originalmente y el presupuesto utilizado al momento del inicio de los trabajos quedaron rápidamente desactualizados.

La obra comenzó en 2021 con una inversión muy superior a la estimada en sus primeros anuncios, mientras que durante 2023 el presupuesto volvió a incrementarse.

Ahora, con el reinicio previsto para fines de septiembre o principios de octubre, uno de los interrogantes será cuál será el costo actualizado necesario para completar los trabajos que todavía permanecen pendientes.

El proyecto contempla una extensión de aproximadamente 70 kilómetros, aunque hasta el momento solamente una parte pudo ser concretada. El sector que registra avances corresponde principalmente a los primeros kilómetros del trazado, mientras que otros frentes quedaron abandonados durante la paralización.