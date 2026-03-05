Vía Blanca y Carrusel: qué colectivos cambiarán su recorrido y desde qué hora habrá desvíos en Mendoza

La celebración de la Vía Blanca y el Carrusel de la Vendimia 2026 provocará desvíos en numerosas líneas de colectivos y restricciones en el Metrotranvía durante el próximo fin de semana en Mendoza. Las modificaciones afectarán principalmente al centro de la Ciudad y al Parque General San Martín.

Las modificaciones comenzarán a aplicarse en las zonas cercanas al recorrido de los carros vendimiales desde el día viernes un par de horas antes de las 21, por lo que los usuarios deberán planificar con anticipación sus viajes en colectivo en Mendoza para evitar demoras.

Vía Blanca 2026: qué calles estarán afectadas

Durante la noche del viernes, cuando se realice la Vía Blanca de la Vendimia, las líneas de transporte público que circulan por el centro mendocino deberán modificar su recorrido en sectores clave de la Ciudad.

Las calles que estarán afectadas por el paso del desfile son:

San Martín y J. V. Zapata

Las Heras

Chile

Sarmiento

Belgrano

En estos sectores se implementarán desvíos de colectivos mientras dure el evento.

Carrusel de la Vendimia: por dónde habrá desvíos

El sábado, con la realización del Carrusel de la Vendimia, también se aplicarán cambios en el transporte público de Mendoza, especialmente en el recorrido que incluye el Parque General San Martín y el centro de la Ciudad.

Las zonas afectadas serán:

Portones del Parque General San Martín

Emilio Civit

Plaza Independencia

Chile

Las Heras

San Martín

Colón

Además, el Metrotranvía de Mendoza tendrá frecuencias reducidas y restricciones operativas durante ambos eventos y hasta la finalización de cada desfile.

Qué colectivos de Mendoza tendrán desvíos por Vendimia

Las modificaciones en el transporte público durante la Vendimia alcanzarán a numerosas líneas del sistema Mendotran.

Entre los servicios afectados se encuentran:

Grupo 100

Línea 110

Grupo 120

Líneas 120 y 121

Grupo 125

Líneas 125 y 126

Grupo 130

Línea 130

Grupo 200

Líneas 200, 201 y 207

Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235

Grupo 300

Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371

Grupo 400

Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461

Grupo 500

Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563

Grupo 600

Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680

Grupo 700

Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740

Grupo 800

Líneas 865 y 866

Grupo 900

Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938

