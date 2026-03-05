Vía Blanca y Carrusel: qué colectivos cambiarán su recorrido y desde qué hora habrá desvíos en Mendoza

La celebración de la Vía Blanca y el Carrusel de la Vendimia 2026 provocará desvíos en numerosas líneas de colectivos y restricciones en el Metrotranvía durante el próximo fin de semana en Mendoza. Las modificaciones afectarán principalmente al centro de la Ciudad y al Parque General San Martín.
Mendoza ya palpita la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y desde el gobierno indicaron que habrá cambios en el transporte público de Mendoza por los recorridos debido a los recorridos de la Vía Blanca y Carrusel. Las autoridades confirmaron que numerosas líneas de colectivos y el servicio de Metrotranvía sufrirán desvíos y restricciones durante el próximo fin de semana.
Las modificaciones comenzarán a aplicarse en las zonas cercanas al recorrido de los carros vendimiales desde el día viernes un par de horas antes de las 21, por lo que los usuarios deberán planificar con anticipación sus viajes en colectivo en Mendoza para evitar demoras.
Vía Blanca 2026: qué calles estarán afectadas
Durante la noche del viernes, cuando se realice la Vía Blanca de la Vendimia, las líneas de transporte público que circulan por el centro mendocino deberán modificar su recorrido en sectores clave de la Ciudad.
Las calles que estarán afectadas por el paso del desfile son:
-
San Martín y J. V. Zapata
-
Las Heras
-
Chile
-
Sarmiento
-
Belgrano
En estos sectores se implementarán desvíos de colectivos mientras dure el evento.
Carrusel de la Vendimia: por dónde habrá desvíos
El sábado, con la realización del Carrusel de la Vendimia, también se aplicarán cambios en el transporte público de Mendoza, especialmente en el recorrido que incluye el Parque General San Martín y el centro de la Ciudad.
Las zonas afectadas serán:
-
Portones del Parque General San Martín
-
Emilio Civit
-
Plaza Independencia
-
Chile
-
Las Heras
-
San Martín
-
Colón
Además, el Metrotranvía de Mendoza tendrá frecuencias reducidas y restricciones operativas durante ambos eventos y hasta la finalización de cada desfile.
Qué colectivos de Mendoza tendrán desvíos por Vendimia
Las modificaciones en el transporte público durante la Vendimia alcanzarán a numerosas líneas del sistema Mendotran.
Entre los servicios afectados se encuentran:
Grupo 100
-
Línea 110
Grupo 120
-
Líneas 120 y 121
Grupo 125
-
Líneas 125 y 126
Grupo 130
-
Línea 130
Grupo 200
-
Líneas 200, 201 y 207
-
Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235
Grupo 300
-
Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371
Grupo 400
-
Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461
Grupo 500
-
Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563
Grupo 600
-
Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680
Grupo 700
-
Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740
Grupo 800
-
Líneas 865 y 866
Grupo 900
-
Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938
Empresas concesionarias
-
Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727
-
Nueva Generación: líneas 778 A y 786
