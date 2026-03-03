Vía Blanca y Carrusel 2026: cuáles son los recorridos y el orden de los carros

Las calles céntricas de Mendoza se preparan para recibir a las Reinas departamentales en dos de los eventos más tradicionales de la Vendimia, con acceso libre y gran despliegue artístico.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene definidos los recorridos de la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel, dos celebraciones que forman parte del patrimonio cultural mendocino y que cada año convocan a miles de personas en el centro de la ciudad.

El viernes 6 de marzo, desde las 21, se realizará la Vía Blanca, donde las 18 representantes departamentales desfilarán en carros alegóricos especialmente diseñados para mostrar la identidad de cada región. El recorrido comenzará en San Martín y José Vicente Zapata, seguirá hacia el norte hasta Las Heras, continuará por Chile y doblará hacia Sarmiento, para finalizar en Belgrano.

Al día siguiente, el sábado 7 de marzo desde las 9, será el turno del Carrusel de las Reinas, un desfile multitudinario que además de las candidatas vendimiales incluye la participación de colectividades, centros tradicionalistas, caporales, murgas, instituciones y reinas invitadas. El trayecto partirá desde los Portones del Parque General San Martín, avanzará por Emilio Civit hasta la Plaza Independencia, seguirá por Chile hasta Las Heras y continuará por San Martín hacia el sur, desconcentrando en Colón.

El orden de los carros departamentales para este año será:

Guaymallén

San Rafael

Luján de Cuyo

Tupungato

Godoy Cruz

San Martín

General Alvear

La Paz

Junín

Tunuyán

Ciudad de Mendoza

San Carlos

Malargüe

Lavalle

Las Heras

Maipú

Rivadavia

Santa Rosa

Ambos eventos son de acceso libre y gratuito, lo que garantiza una masiva concurrencia de mendocinos y turistas. La Vía Blanca y el Carrusel no solo destacan por su despliegue artístico, sino también por el espíritu participativo que caracteriza a la Vendimia.