Vendimia 2026: así quedó el calendario completo de las fiestas departamentales en toda Mendoza

La Vendimia 2026 ya tiene su calendario confirmado y promete una temporada llena de celebraciones en toda la provincia. Desde San Carlos hasta Godoy Cruz, cada departamento mendocino tendrá su propia fiesta en el camino hacia el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Con el espíritu vendimial ya en el aire, Mendoza se prepara para vivir una de las ediciones más esperadas de su fiesta máxima. La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 marcará el 90° aniversario de esta celebración emblemática, y el Gobierno provincial confirmó el calendario completo de las Vendimias departamentales, que se desarrollarán entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según informó la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, el cronograma está cerrado, aunque podría sufrir modificaciones de último momento por factores climáticos o logísticos.

San Carlos será el primer departamento en levantar el telón de las celebraciones el viernes 14 de noviembre, con su fiesta en el teatro Neyú Mapú. Por su parte, Godoy Cruz será el encargado de cerrar el calendario el sábado 14 de febrero, en el Parque San Vicente, marcando el cierre oficial de la etapa departamental.

Entre medio, la provincia se vestirá de gala con decenas de festejos en distintos puntos del territorio. Guaymallén, Luján, San Martín, San Rafael, Las Heras, Rivadavia, Tunuyán, Maipú, Alvear y la Ciudad de Mendoza ya tienen fechas confirmadas para sus espectáculos, que combinarán arte, música y la tradicional elección de la reina.

Mendoza: cuándo son las vendimias departamentales

Viernes 14 de noviembre: San Carlos (Teatro Neyú Mapú).

(Teatro Neyú Mapú). Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).

(Predio de la Virgen). Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).

(Parque Ferri). Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).

(calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín). Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).

(predio Raíces Malargüinas). Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).

(predio Verde del Polideportivo Municipal). Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).

(Parque Dueño del Sol). Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).

(anfiteatro Chacho Santa Cruz). Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).

(Polideportivo Municipal). Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).

(lugar a confirmar). Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)

(anfiteatro Municipal) Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)

(Plaza Departamental Carlos María Alvear) Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).

(lugar a confirmar). Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).

(estadio Juan D. Perón). Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).

(Parque Cívico). Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).

(anfiteatro Municipal). Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).

(Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida). Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).

Los festivales tradicionales también confirman sus fechas

Paralelamente a las Vendimias, se realizarán los clásicos festivales mendocinos. Entre los más esperados figuran el Festival del Chivo en Malargüe, el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán, el Festival de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa y el tradicional Rivadavia le canta al país, entre muchos otros.

Una Vendimia histórica: 90 años de tradición

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que la Vendimia cumple 90 años desde su primera celebración. Por eso, el guion, la puesta en escena y la imagen de la fiesta incluirán guiños a las nueve décadas de historia que consolidaron a esta celebración como un ícono nacional.

El próximo domingo 9 de noviembre, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, se realizará el Coloquio de elección del Acto Central, donde se definirá cuál de las cuatro propuestas artísticas será la encargada de dar vida al espectáculo principal.

Entre las opciones figuran: