Vendimia 2026: abrió la inscripción para bailarines, actores y músicos ¿Cuánto cobrarán los artistas?

El gobierno habilitó las inscripciones de manera online para los bailarines, actores y músicos que quieran formar parte de la máxima fiesta de los mendocinos que en 2026 celebrará 90 años de tradición.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 avanza a paso firme y el gobierno de Mendoza abrió oficialmente la inscripción para quienes deseen ser parte del Acto Central y su repetición. Bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, la nueva edición convocará a casi 1.000 artistas entre bailarines, actores, músicos, acróbatas y traspuntes, consolidándose como uno de los escenarios culturales más grandes del país.

La Dirección de Vendimia y Producción Cultural, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, habilitó el registro para participar en las audiciones. Como cada año, la expectativa es altísima y los artistas locales ya comenzaron a consultar cuánto cobrará cada categoría.

Según el esquema oficial, los cachets para la Vendimia 2026 parten de $1.500.000 para bailarines, actores y músicos, mientras que los monitores, quienes cumplen funciones de coordinación artística, percibirán $3.000.000. También se fijaron montos específicos para solistas, traspuntes y traspuntes utileros.

Cuánto cobrarán los artistas en la Fiesta de la Vendimia 2026

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Bailarines, actores y músicos: $1.500.000

Artistas solistas: $1.650.000

Monitores: $3.000.000

Traspuntes: $1.125.000

Traspuntes utileros: $1.200.000

Los cupos: casi 1.000 artistas en escena

Este año se seleccionarán:

300 bailarines folclóricos (18 a 50 años)

22 bailarines folclóricos adultos (51 a 65 años)

22 bailarines con discapacidad

143 bailarines contemporáneos (18 a 50 años)

7 bailarines contemporáneos adultos

190 actores y actrices

16 actores con discapacidad

48 músicos

2 músicos con discapacidad

10 acróbatas

8 solistas

Jefes de boca, traspuntes y monitores seleccionados por antecedentes

Fechas de inscripción y audiciones

La inscripción estará habilitada desde el 14 al 20 de noviembre de 2025 (hasta las 12.59) a través del Sistema SIGA, la plataforma oficial de Gestión de Artistas. Cada persona podrá inscribirse una sola vez, sin importar la disciplina.

Las audiciones se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc en las siguientes fechas:

Músicos y cantantes: del 26 al 28 de noviembre

Bailarines contemporáneos: 29 y 30 de noviembre

Folclore y folclore discapacidad: 13 y 14 de diciembre

Actores, actrices y acróbatas: 6 de diciembre

Además, quienes se presenten por antecedentes (traspuntes y traspuntes utileros) deberán entregar documentación el 1 y 2 de diciembre en la Sala Elina Alba.

Los listados oficiales se publicarán en mendoza.gov.ar/cultura:

Músicos: 3 de diciembre

Bailarines, actores, acróbatas, traspuntes: 30 de diciembre

Con la presencia de casi mil artistas y una producción que cada año se vuelve más ambiciosa, la Vendimia 2026 promete un espectáculo multitudinario que celebrará la cultura mendocina y sus 90 cosechas compartidas. Cada nueva edición refuerza el impacto económico, artístico y turístico de una fiesta que ya es símbolo de identidad para toda la provincia.