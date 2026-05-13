“Vamos a seguir luchando para que el Gobierno cambie esta decisión y nos restituya el servicio”: Ricardo Mansur sobre la maternidad del Saporiti

El jefe comunal aclaró que la decisión judicial conocida en las últimas horas es “provisoria” y que todavía resta que la jueza analice nuevas pruebas antes de emitir un fallo definitivo.

“Si bien hay un rechazo preliminar, todavía quedan varias acciones para que la jueza determine definitivamente un fallo”, explicó Mansur durante una entrevista radial.

El intendente cuestionó además la decisión del Gobierno provincial de cerrar el servicio y apuntó directamente contra la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

“Vamos a seguir luchando para que el Gobierno cambie esta decisión y nos restituya un servicio tan importante como es la maternidad y la neonatología”, sostuvo.

Actualmente, las mujeres embarazadas de Rivadavia deben trasladarse hasta San Martín para recibir atención médica y realizar los partos. Según explicó Mansur, esto implica largas distancias para quienes viven en distritos alejados.

“El Mirador está a 30 kilómetros y, sumados los 20 kilómetros hasta San Martín, son casi 50 kilómetros. Eso afecta a las familias y pone en duda la atención de nuestras mujeres y nuestros bebés”, afirmó.

El jefe comunal también rechazó que el cierre de la maternidad esté vinculado a una reorganización sanitaria para ampliar espacios de salud mental. En ese sentido, aseguró que el municipio ofreció construir un nuevo pabellón para esos servicios sin afectar las áreas de pediatría, cirugía y maternidad.

“El municipio se ofreció a construir un nuevo pabellón e incluso a pagar un profesional, porque hablaron de la falta de anestesistas. Pero de ninguna manera aceptamos perder la maternidad”, señaló.

Además, recordó que el área de neonatología del hospital fue equipada gracias al aporte conjunto de vecinos, el municipio y empresas privadas.

Para Mansur, la decisión provincial responde a una cuestión económica y no sanitaria. “Es lamentable que hayan tomado una decisión en base a costos”, concluyó.