“Vamos a salir campeones”: la confianza de Alfredo Berti DT de la Lepra de cara a la final de la Copa Argentina

Entre cánticos y emoción, el plantel de Independiente Rivadavia partió rumbo a la final de la Copa Argentina con la promesa de hacer historia. Jugadores, cuerpo técnico e ídolos del club expresaron su ilusión y agradecieron el apoyo incondicional de la hinchada.

Con cánticos, banderas y una multitud que no dejó de alentar, el plantel de Independiente Rivadavia emprendió viaje a Córdoba hacia la final de la Copa Argentina, donde buscará hacer historia. En la salida del micro, jugadores y cuerpo técnico dialogaron con la prensa y dejaron en claro que la ilusión está más viva que nunca.

El primero en romper el hielo fue Leonard Costa, que entre risas y abrazos con los hinchas lanzó un mensaje corto pero contundente: “La mejor, la mejor. ¡Vamos arriba!”

Detrás suyo apareció una de las figuras del equipo, el arquero Ezequiel Centurión, quien destacó la expectativa del grupo: “La ilusión es muy grande. Solo agradecerle a la gente por el apoyo de siempre”, expresó el guardameta, una de las piezas clave del equipo durante toda la campaña.

El capitán Sebastián Villa también se sumó a la ronda de declaraciones: “Vamos a hacer todo lo posible. Se traen la Copa Argentina y acá la fiesta es total”, aseguró antes de subirse al micro entre fotos y saludos.

El goleador Alex Arce, que viene de mojar en la derrota contra Aldosivi, se mostró emocionado por el respaldo de la hinchada: “Muy contento por el apoyo. Vamos a hacer todo el esfuerzo para conseguir el triunfo”, señaló.

Entre los más eufóricos, el técnico Alfredo Berti no dudó en dejar una frase que encendió al público presente:

“Vamos a salir campeones”, declaró sin titubear, generando una ovación inmediata entre los hinchas.

Otro de los referentes que habló fue Pipe Ramis, lesionado pero presente junto a sus compañeros: “Estoy muy contento por este momento que vive el club. Ojalá que se nos dé y podamos traer un triunfo a casa. Los muchachos están convencidos y espero que den su mejor versión”, expresó.

El delantero reveló además una cábala del plantel: “Siempre cantamos cuando estamos llegando. Ponemos toda la energía y las ganas.”

El defensor Mauricio Cardillo también agradeció el aliento constante: “Nos dan un plus más para esto que estamos viviendo, que es un sueño. Estamos tranquilos y confiados, vamos a hacer nuestro trabajo.”

Otro de los históricos, Diego Tonetto, mendocino y símbolo de las distintas etapas del club, remarcó la importancia de este momento: “El hincha se lo merece porque pasó muchas malas. Esos momentos fueron importantes para disfrutar lo que vivimos hoy. Nos queda un pasito, va a ser difícil, pero estamos entusiasmados. Queremos dejar otra huella en la historia de este lindo club.”

Desde el cuerpo técnico, el entrenador de arqueros Diego Próspero explicó que todo está preparado incluso para un desenlace desde los doce pasos: “Siempre hay preparación. Ezequiel (Centurión) ha demostrado que se puede confiar ciegamente en él. Siempre se estudia algo, pero la decisión final la tiene él.”

Entre banderas, cantos y promesas, la Lepra mendocina viajó con un solo objetivo: traer la Copa Argentina a casa.